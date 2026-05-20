20 may. 2026
Fútbol Internacional

Olimpia vs. Vasco da Gama: Paso a paso

Olimpia recibe a Vasco da Gama en el ueno Defensores del Chaco por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.

Mayo 20, 2026 05:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia vs. Vasco da Gama

Copa Sudamericana Olimpia Vasco da Gama
Redacción D10
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