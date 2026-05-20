Olimpia vs. Vasco da Gama: Paso a paso

Pep Guardiola está ultimando su salida del Manchester City. Pese a que en el club mantienen que aún tiene un año de contrato, medios británicos apuntan a que esta va a ser la última semana del español como técnico de los ‘Sky Blues’.
El entrenador del Barcelona Hansi Flick ha renovado este lunes su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2028, con la opción de extender el vínculo hasta 2029, según ha anunciado la entidad azulgrana.
Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, no seguirá en el club la próxima temporada tras no renovar el contrato que finaliza al final de la presente campaña y cerrará así su etapa en el conjunto blanco tras 27 títulos y 451 partidos, el último, el próximo sábado en el Santiago Bernabéu.
Belgrano de Córdoba disputará con River Plate el título del torneo Apertura del fútbol argentino al vencer por 4-3 en penales a Argentinos Juniors luego del empate 1-1 en 120 minutos del partido de semifinales jugado este domingo en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires.
Los Pumas UNAM derrotaron este domingo por 1-0 al Pachuca para convertirse en el segundo clasificado a la final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, en la que disputarán el título contra el Cruz Azul.
Cerro Porteño en la Copa Libertadores, Olimpia y Recoleta en la Copa Sudamericana son los representantes paraguayos que tendrán juegos determinantes de cara a sus respectivos futuros en los torneos internacionales. Libertad, ya eliminado, va por el honor.