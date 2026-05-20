20 may. 2026
Fútbol Internacional

Luis Vidal, orgulloso de Recoleta

Recoleta volvió a igualar en la Copa Sudamericana y matemáticamente sigue con chances de avanzar de ronda. Su presidente Luis Vidal se mostró orgulloso del equipo por todo lo que deja en el campo de juego.

Mayo 20, 2026 11:57 a. m. • 
Por Redacción D10
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Recoleta empató en sus cinco juegos por la fase de grupos.

Recoleta igualó a dos goles con el Deportivo Cuenca en Ecuador, y si bien aún no ganó en la Copa Sudamericana, continúa con vida en el torneo internacional. Su presidente Luis Vidal dijo sentir “mucho orgullo, satisfacción plena porque nuestro equipo se fue jugar al fútbol, intentar no meterse en su arco, proponer en lo posible, tener el balón, ponernos rápido en ventaja. La altura pesa mucho”.

“Todavía tenemos chances si ganamos el último partido y vamos a ir con todo”, reconoció. Además dijo en Ecuador “nos daban por eliminados una vez más, por muertos. Sufrieron como locales y se quedaron con las manos vacías”.

Apuntó que fueron subestimados pero no porque “hubo soberbia, solo que no pensaron que no pensaron que iban a encontrarse con un equipo que venía a ganar también el partido”. Recoleta tiene cinco unidades, mientras que su rival ecuatoriano tiene seis. Esta noche Santos, con tres unidades, recibe a San Lorenzo, con seis puntos.

Recoleta Copa Sudamericana Luis Vidal
Redacción D10
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