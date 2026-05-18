18 may. 2026
Fútbol Internacional

Carvajal no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, no seguirá en el club la próxima temporada tras no renovar el contrato que finaliza al final de la presente campaña y cerrará así su etapa en el conjunto blanco tras 27 títulos y 451 partidos, el último, el próximo sábado en el Santiago Bernabéu.

Mayo 18, 2026 08:55 a. m. • 
Por Redacción D10
1235267198.jpeg

Dani Carvajal, futbolista español del Real Madrid.

El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, anunció el Real Madrid en un comunicado.

“El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo”, añadió.

El lateral derecho madrileño, de 33 años, se despedirá del Santiago Bernabéu en el próximo encuentro como local del conjunto blanco, recibiendo un cariñoso homenaje que ya preparan desde el club.

Carvajal pondrá así fin a una trayectoria en la que se convirtió en uno de los jugadores más laureados de la historia del club.

Desde su debut oficial con el primer equipo el 18 de agosto de 2013, Carvajal acumuló seis Ligas de Campeones, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro títulos de Liga, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Carvajal, con sus seis Ligas de Campeones, figura en una histórica lista que incluye a solo cuatro futbolistas más: Francisco Gento, que fue el primero en alcanzar esa cifra con el Real Madrid; Luka Modrić y Nacho Fernández, también con el Real Madrid; y Toni Kroos, que conquistó una con el Bayern de Múnich y cinco con el conjunto madridista.

Durante su etapa en el Real Madrid sumó 307 victorias y marcó 14 goles, entre ellos el conseguido en la final de la decimoquinta Liga de Campeones, disputada en Londres, donde además fue elegido mejor jugador del partido.

Sus 450 encuentros oficiales se distribuyen entre 302 partidos de Liga, 96 de Liga de Campeones, 26 de Copa del Rey, nueve del Mundial de Clubes, seis de la Supercopa de Europa y once de la Supercopa de España. El Atlético de Madrid fue el rival al que más veces se ha enfrentado, con 34 encuentros.

Fútbol Internacional Dani Carvajal Real Madrid
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Always Ready
Fútbol Internacional
El Always Ready vs. Mirassol se jugará en Asunción
El partido entre el Always Ready boliviano y el Mirassol brasileño, que debía jugarse el martes en El Alto por la quinta jornada del grupo G de la Copa Libertadores, se disputará en Asunción, Paraguay, debido a los conflictos sociales en Bolivia, informó este domingo el equipo ‘millonario’.
Mayo 17, 2026 03:05 p. m.
 · 
Redacción D10
HIfAu2_WgAAIWhS.jpeg
Fútbol Internacional
River Plate deja en el camino a Rosario Central y se matricula en la final
River Plate se clasificó este sábado para la final del Torneo Apertura del fútbol argentino al derrotar con un gol de penal de Facundo Colidio por 1-0 al Rosario Central de Ángel Di María.
Mayo 17, 2026 09:37 a. m.
 · 
Redacción D10
G3itna3WEAABp9d.jpeg
Fútbol Internacional
Modric vuelve a entrenarse tras su fractura de pómulo
Luka Modrić volvió este sábado a entrenarse con el Milan con una máscara protectora, tras la fractura del pómulo izquierdo que sufrió hace tres semanas ante el Juventus, y estará disponible para el próximo partido contra el Génova pese a que inicialmente se preveía que se perdería el resto de la temporada.
Mayo 16, 2026 08:00 p. m.
 · 
Redacción D10
HIdo3IjXwAA1NMy.jpeg
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo, sin título y sin gol
El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se quedó sin el titulo de la Liga de Campeones de Asia 2 al perder la final ante el Gamba Osaka japonés, que se impuso en el duelo disputado en Riad por 1-0.
Mayo 16, 2026 07:30 p. m.
 · 
Redacción D10
mourinho.jpg
Fútbol Internacional
Mourinho confirma conversaciones entre su agente y Florentino Pérez
El entrenador del Benfica, José Mourinho, reveló este sábado que hubo conversaciones entre su agente, Jorge Mendes, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, así como con representantes del club blanco.
Mayo 16, 2026 07:26 p. m.
 · 
Redacción D10
HId9fEoXkAE-Aoe.jpeg
Fútbol Internacional
Arce asciende a la Primera de Rusia
El Rodina Moscow con el paraguayo Teodoro Arce consiguió su ascenso a la Liga Premier rusa.
Mayo 16, 2026 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más