20 may. 2026
Fútbol Internacional

Aston Villa se queda con la Europa League

El Aston Villa inglés se impuso con superioridad al Friburgo alemán y se consagró campeón de la UEFA Europa League.

Mayo 20, 2026 06:13 p. m. • 
Por Redacción D10
aaaston.jfif

Aston Villa, merecido campeón de la Europa League.

Foto: Gentileza.

Si tienes que ir a la guerra, llévate un fusil. Si tienes que ir a una isla desierta, no te olvides un buen libro. Y si tienes que jugar una final de la Europa League, te tiene que entrenar Unai Emery. No hay más. El técnico de Hondarribia es Míster Europa League. Su Aston Villa venció al Friburgo (0-3) y su palmarés está adornado ya por cinco títulos en esta competición. Inigualable.

Tres con el Sevilla, una con el Villarreal y ahora otra con el Aston Villa, que llevaba 44 años sin un título europeo y 30 desde la última vez que tocaban plata. Muy lejos quedaba la Copa de Europa y la Supercopa de 1982 y también la Copa de la Liga de 1996. Una generación entera de aficionados de este club de Birmingham no sabían lo que era ganar un título y sentirse campeones. Y entonces llegó Emery, que ha destrozado todas las expectativas y ha hecho saltar de alegría hasta al futuro rey de Inglaterra, que disfrutó como un ‘Villano’ más del milagro que ha construido Emery.

Porque nadie hubiera apostado a principios de temporada que este equipo estaría un 20 de mayo clasificado ya a la Champions League y a noventa minutos de ganar un trofeo europeo. Pero Emery mejora todo lo que toca y el Villa salió al Besiktas Park como un equipo ganador, por muchas décadas que hubiesen pasado sin ganar.

Pasaron los primeros cuarenta minutos de nervios y se quitaron la presión de encima en los cinco minutos previos al descanso. Ahí llegó una volea magnífica de Youri Tielemans. El belga ya fue héroe del Leicester City al ganar para ellos una FA Cup con un golazo y aquí repitió culminando una jugada de estrategia a la salida de un córner para encaminar la final hacia Birmingham.

Cinco minutos después de ese golazo, respondió Emi Buendía con uno incluso mejor, con un disparo curvo desde la frontal directo a la escuadra que sentenció la final antes del descanso. Los alemanes estaban atónitos, les habían arrollado con la guardia baja y en un momento psicológico tremendo. Se fueron al descanso pensando que esto estaba finiquitado.

Y el fútbol, aunque ya deparó alguna insólita remontada en Estambul en el pasado, esta vez no tuvo cartas debajo de la manga. A los trece minutos tras la reanudación, Buendía asistió a Morgan Rogers y la final se terminó.

De coger a un equipo al borde del descenso hace menos de cuatro años a sacarlo de la depresión y convertirlo en un campeón europeo. Las lágrimas en la grada eran lógicas; en el campo también. Emery ha logrado lo inimaginable con una plantilla que se deshacía a principios de temporada por la falta de inversión debido a las restricciones del ‘fair play’ financiero y a la que hizo creer que todo era posible el propio Emery.

El de Hondarribia puede ahora colocarse su quinta corona en la Europa League, mientras en Birmingham saborean un entorchado que sabe tan bien como la Copa de Europa que ganaron en 1982. Todo gracias a Unai Emery.

- Ficha técnica:

0 - Friburgo: Atubolu; Kubler (Makengo, m.73), Ginter Lienhart (Rosenfelder, m.61), Treu; Eggestein, Hofler (Holer, m.61), Beste (Gunter, m.86), Manzambi, Grifo (Scherhant, m.73); y Matanovic.

3 - Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres (Mings, m.88), Digne (Maatsen, m.81); Lindelof (Onana, m.66), Tielemans (Douglas Luiz, m.88); McGinn, Rogers, Buendía (Sancho, m.81); y Watkins.

Goles: 0-1. Tielemans, m.41, 0-2. Buendía, m.45+3 y 0-3. Rogers, m.58.

Árbitro: François Letexier (Francia) amonestó a Treu (m.5) por parte del Friburgo y a Buendía (m.15), Cash (m.21) y McGinn (m.84) por parte del Aston Villa.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Liga Europa disputado en el Besiktas Park (Estambul). EFE

Aston Villa Europa League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEY
Fútbol Internacional
El Arsenal gana y ya roza la Premier League
Un triunfo más y el Arsenal será campeón de la Premier League 22 años después. Los ‘Gunners’ doblegaron al Burnley y podrán ser campeones este martes si pincha el Manchester City contra el Bournemouth. Si los ‘Sky Blues’ ganan, el Arsenal será campeón el domingo si gana al Crystal Palace.
Mayo 18, 2026 06:15 p. m.
Guardiola
Fútbol Internacional
Guardiola ultima su salida del Manchester City, según medios británicos
Pep Guardiola está ultimando su salida del Manchester City. Pese a que en el club mantienen que aún tiene un año de contrato, medios británicos apuntan a que esta va a ser la última semana del español como técnico de los ‘Sky Blues’.
Mayo 18, 2026 05:42 p. m.
Hansi Flick
Fútbol Internacional
Flick renueva con el Barcelona hasta 2028
El entrenador del Barcelona Hansi Flick ha renovado este lunes su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2028, con la opción de extender el vínculo hasta 2029, según ha anunciado la entidad azulgrana.
Mayo 18, 2026 10:55 a. m.
 · 
Redacción D10
1235267198.jpeg
Fútbol Internacional
Carvajal no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada
Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, no seguirá en el club la próxima temporada tras no renovar el contrato que finaliza al final de la presente campaña y cerrará así su etapa en el conjunto blanco tras 27 títulos y 451 partidos, el último, el próximo sábado en el Santiago Bernabéu.
Mayo 18, 2026 08:55 a. m.
 · 
Redacción D10
HIi_x6IWUAAGSao.jpeg
Fútbol Internacional
El Belgrano de Benítez definirá con River el título del Apertura
Belgrano de Córdoba disputará con River Plate el título del torneo Apertura del fútbol argentino al vencer por 4-3 en penales a Argentinos Juniors luego del empate 1-1 en 120 minutos del partido de semifinales jugado este domingo en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires.
Mayo 18, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-MEX-PUMAS-PACHUCA
Fútbol Internacional
Pumas, con Robert Morales, alcanza la final en México
Los Pumas UNAM derrotaron este domingo por 1-0 al Pachuca para convertirse en el segundo clasificado a la final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, en la que disputarán el título contra el Cruz Azul.
Mayo 18, 2026 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más