19 may. 2026
Fútbol Internacional

Sebastián Beccacece esperará hasta el límite para dar la lista de Ecuador

El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, aseveró este martes que esperará hasta el 1 de junio, máximo plazo que da la FIFA, para dar la lista definitiva de jugadores para disputar el Mundial de 2026.

Mayo 19, 2026 07:10 p. m. • 
Por Redacción D10
HIs3e3OWIAAAee-.jpg

Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador.

“Nos consideramos prudentes para esperar hasta el último día que permite el reglamento para dar la lista definitiva, porque se tiene todavía tantos juegos por delante y habrá que esperar para no tener que modificar, pero se espera no tener que llegar a eso”, expresó el técnico Sebastián Beccacece.

A su vez, también aseguró que el propósito de Ecuador será llegar a la final.

“Ecuador irá enfocado partido a partido a sabiendas que solo jugó hasta cuatro partidos en un Mundial. El propósito actual será jugar los ocho partidos, con objetivos, metas y sueños claros, ordenando la energía colectiva e individual” de los ecuatorianos, resaltó Beccacece en rueda de prensa.

El seleccionador cree que Ecuador ya se contagió de esa ilusión. “Me hacen sentir eso en la calle. Noto la fe, la convicción que la transmiten los jugadores como protagonistas por lo que están haciendo con sus clubes”, señaló el entrenador.

“Tenemos que romper ciertas barreras y a eso vamos al Mundial, a conseguir cosas que nunca se han conseguido, asumiendo la responsabilidad, para eso tenemos un trabajo y como conductor, (tengo que) equilibrar esas emociones”.

Según Beccacece, el plan de Ecuador será ir partido a partido, con la seguridad que se puede competir contra cualquier selección, “dejándonos llevar por el sentimiento, por el corazón, porque podemos hacer historia, aplicando menos cabeza y más corazón”.

Indicó que la expectativa que hoy se vive en Ecuador previo al Mundial es el resultado del sentimiento con que trabajaron sus futbolistas para llegar hasta esta instancia.

“Hoy sabemos que debemos rendir nuevos exámenes para hacer el mejor Mundial de la historia para Ecuador”, apuntó el argentino, a sabiendas de que el mejor resultado de la Tri en una Copa del Mundo fueron los octavos de final de Alemania 2006.

Destacó que en los últimos partidos “Ecuador mejoró en ataque, con jugadores que están convirtiendo con sus equipos”, y que tiene mucha fe y confianza que, durante el tiempo de concentración, se podrá trabajar y mejorar, “porque Ecuador no ha sido lo mejor en ese aspecto”.

Con miras a los amistosos del 30 de mayo ante Arabia Saudita y el 7 de junio contra Guatemala, dijo que tendrá a todos los jugadores, con excepción de Piero Hincapié y Willian Pacho que disputarán la final de la Liga de Campeones.

“No todos estarán disponibles porque llegarán después de tener actividad en las Copas Libertadores y Sudamericana”, recordó Beccacece.

El cuerpo técnico y los primeros tres jugadores que se han entrenado en estos días en Quito, viajarán este jueves hasta el lugar de concentración en Columbus (Estados Unidos).

También lamentó la baja del delantero Leonardo Campana por una lesión, igual que Patrik Mercado, a los que tienen en cuenta como a los que han trabajado en la selección y que no estarán en la lista definitiva.

Con relación a su continuidad al frente de Ecuador, dijo que después de lo que se ha sembrado, no importa quién esté al frente, porque eso que se ha sembrado seguro florecerá, y que si le toca quedarse para ver los frutos, seguirá agradecido y feliz con Ecuador. EFE

Beccacece Ecuador Mundial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
1235267198.jpeg
Fútbol Internacional
Carvajal no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada
Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, no seguirá en el club la próxima temporada tras no renovar el contrato que finaliza al final de la presente campaña y cerrará así su etapa en el conjunto blanco tras 27 títulos y 451 partidos, el último, el próximo sábado en el Santiago Bernabéu.
Mayo 18, 2026 08:55 a. m.
 · 
Redacción D10
HIi_x6IWUAAGSao.jpeg
Fútbol Internacional
El Belgrano de Benítez definirá con River el título del Apertura
Belgrano de Córdoba disputará con River Plate el título del torneo Apertura del fútbol argentino al vencer por 4-3 en penales a Argentinos Juniors luego del empate 1-1 en 120 minutos del partido de semifinales jugado este domingo en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires.
Mayo 18, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-MEX-PUMAS-PACHUCA
Fútbol Internacional
Pumas, con Robert Morales, alcanza la final en México
Los Pumas UNAM derrotaron este domingo por 1-0 al Pachuca para convertirse en el segundo clasificado a la final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, en la que disputarán el título contra el Cruz Azul.
Mayo 18, 2026 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-JUNIOR-CERROPORTENO
Fútbol Internacional
Semana clave para los paraguayos en copas
Cerro Porteño en la Copa Libertadores, Olimpia y Recoleta en la Copa Sudamericana son los representantes paraguayos que tendrán juegos determinantes de cara a sus respectivos futuros en los torneos internacionales. Libertad, ya eliminado, va por el honor.
Mayo 17, 2026 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Fútbol Internacional
Julio Enciso se puso el equipo al hombro y logra remontada con Estrasburgo
El paraguayo Julio Enciso se mandó un tremendo partido para una épica victoria por 5-4 ante el Mónaco en la Ligue 1 de Francia.
Mayo 17, 2026 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Neymar
Fútbol Internacional
Neymar pierde y se desespera en su último partido antes de la lista de Ancelotti
El Santos fue goleado este domingo como local por el Coritiba (0-3), en un partido de la decimosexta jornada de la Liga brasileña en el que Neymar se desesperó con los árbitros tras ser sustituido por un error del cuarto colegiado.
Mayo 17, 2026 03:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más