18 may. 2026
Fútbol Internacional

Flick renueva con el Barcelona hasta 2028

El entrenador del Barcelona Hansi Flick ha renovado este lunes su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2028, con la opción de extender el vínculo hasta 2029, según ha anunciado la entidad azulgrana.

Mayo 18, 2026 10:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Hansi Flick

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona.

Foto: AFP

El técnico alemán ha firmado su nuevo contrato en un acto privado en las oficinas del club en el Spotify Camp Nou, que ha contado con la presencia del presidente en funciones, Rafael Yuste, el presidente electo, Joan Laporta, y el director deportivo, Anderson de Souza ‘Deco’, entre otros.

Flick, de 61 años, ya había expresado durante la temporada su deseo de extender el vínculo con el Barça, que a priori será su última experiencia en los banquillos, y el pasado 12 mayo confirmó públicamente que el acuerdo con el club estaba cerrado.

Tras ganarlo todo con el Bayern Múnich (2019-2021) y dirigir a la selección de Alemania (2021-2023), que no superó la fase de grupos en el Mundial de 2022, el preparador germano recaló en el Barcelona en el verano de 2024 para reemplazar al destituido Xavi Hernández, después de una temporada marcada por la inestabilidad y los malos resultados.

Sin embargo, la fórmula de Flick cuajó de inmediato en la capital catalana. En su primera temporada, el Barça ganó el triplete nacional y se quedó a las puertas de la final de la Liga de Campeones, y en esta segunda campaña ha levantado la Supercopa de España y LaLiga. Cinco títulos de ocho posibles.

Más allá de los trofeos, el preparador germano ha instaurado en el equipo un modelo de juego ofensivo y dinámico que ha convencido a la plantilla, ha ilusionado a la afición y ha devuelto al Barça a la élite el fútbol europeo.

Con escaso margen para fichar por las limitaciones económicas del club, Flick ha confiado en La Masia y ha extraído mejor versión de la mayor parte de sus futbolistas, combinando la experiencia de jugadores como Robert Lewandowski o Raphael Dias ‘Raphinha’, con el crecimiento de jóvenes como Lamine Yamal, Fermín López, Pedro González ‘Pedri’ o Pau Cubarsí, entre otros.

Antes de la firma, Flick, el capitán Ronald Araujo, el presidente en funciones Rafael Yuste y el presidente electo Joan Laporta han depositado en el museo del club los dos trofeos que el equipo ha ganado esta temporada, la Supercopa de España y LaLiga. EFE

Hansi Flick Barcelona España
Redacción D10
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