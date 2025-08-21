20 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Ana Paula Argüello, medalla de bronce en heptatlón

Ana Paula Argüello dio este miércoles al Team Paraguay una medalla de bronce con la que acerca a nuestro país a su gran objetivo en estos Juegos Panamericanos Junior: 20 preseas.

Agosto 20, 2025 09:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Heptatlón.jpg

Ana Paula Argüello da a Paraguay una medalla de bronce en heptatlón.

Foto: Gentileza

Ana Paula Argüello dio este miércoles al Team Paraguay la decimoctava medalla en los Juegos Panamericanos Junior, al completar las siete series en heptatlón y aferrarse con alma y vida al tercer lugar de la general.

Es la segunda presea de este tipo en la jornada, el número 12 que brilla en el medallero paraguayo, tras la lograda un poco más temprano por Violeta Martino, en levantamiento de pesas.

Con este logro, el Team Paraguay se acercó a su gran objetivo en la competencia, que es el de colgarse un total de 20, más de la mitad de la conseguida hace cuatro años en Cali y Valle del Cauca, Colombia, en la primera edición de esta clase de justas.

Fue un gran día para el equipo nacional, ya que en vóley de playa se alcanzó las semifinales en femenino. Las albirrojas se pusieron a un partido de otra medalla. Este jueves, en balonmano masculino también se conseguirá otra presea en caso de vencer en la instancia previa a la final a Brasil.

Panamericanos Junior Asunción 2025

Heptatlón
Redacción D10
