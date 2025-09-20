20 sept. 2025
Fútbol Internacional

Amorim toma aire tras un partido loco en Old Trafford

El Manchester United venció 2-1 al Chelsea en Old Trafford en un partido marcado por las expulsiones de Robert Sánchez en el minuto 5 que condenó a los ‘blues’ y la posterior roja de Casemiro para el conjunto local.

Septiembre 20, 2025 04:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Manchester United Chelsea

El Manchester United ganó ante un rival de peso.

Foto: Gentileza - Manchester United

El triunfo da aire al técnico Rubén Amorim, que logró su segunda victoria en la Premier y alivia la presión sobre su banquillo.

El primer aviso del United llegó nada más comenzar, en el minuto 3, cuando un cabezazo de Bryan Mbeumo encendió a una grada volcada con los suyos.

Dos minutos después se produjo la jugada clave originada en un balón aéreo que Sesko ganó a Chalobah y que dejó solo a Mbeumo frente a Robert Sánchez, quien salió a destiempo, cometió falta y fue expulsado por ser último defensor.

El gran damnificado fue Estêvão, que había regresado a la titularidad pero fue sustituido para dar entrada al portero Jorgensen, y también Pedro Neto, que abandonó el campo, sacrificado por Adarabioyo en un reajuste táctico que dejó al Chelsea sin bandas.

Con un hombre más, el United se volcó sobre el área rival y no tardó en abrir el marcador. En el 15, un centro de Mazraoui fue cabeceado por Diallo hacia Bruno Fernandes, que, habilitado por la pierna de Chalobah, definió de primeras en el área pequeña para el 1-0.

El Chelsea iba a sufrir un nuevo golpe poco después, cuando Cole Palmer tuvo que ser sustituido en el minuto 21 por molestias, marchándose cojeando directamente a vestuarios.

El dominio local fue absoluto y la recompensa volvió a llegar en el 37 con un saque de esquina rechazado por Reece James que cayó alto en el área donde Shaw prolongó de cabeza y dejó el balón servido a Casemiro, que marcó también de cabeza para el 2-0.

Cuando el partido parecía controlado plácidamente por los de Amorim, en el minuto 51 —tras nueve de añadido— Casemiro vio la segunda amarilla y dejó al United con diez jugadores.

El centrocampista brasileño volvió a ser expulsado dos años después, y por tercera vez con el Manchester United, ya que no lo hacía desde el 3 de octubre de 2023, cuando fue amonestado con roja directa en un choque de Liga de Campeones ante el Galatasaray.

En la falta posterior, Cucurella estuvo cerca de recortar distancias con un disparo desviado por poco, poniendo punto final a una primera parte llena de giros y con muchas interrupciones por faltas que hacía que el partido estuviese parado mucho tiempo.

La segunda mitad mantuvo el guion bronco del cierre del primer tiempo con continuas interrupciones.

Pese a todo, los de Maresca tenían la posesión, mientras que el Manchester United se replegaba en campo propio, cómodo sin balón, pero sin conseguir tampoco generar peligro a la contra.

El dominio ‘blue’ no se tradujo en ocasiones claras y la única acción de verdadero riesgo llegó en la salida de un córner lanzado por Reece James.

Adarabioyo ganó en el primer palo y prolongó el esférico al área pequeña donde Fofana apareció para rematar, aunque en posición de claro fuera de juego.

El duelo, cargado de intensidad y disputas físicas, se jugaba más con nervio que con precisión.

João Pedro fue de lo más activo en el Chelsea, bajando balones y buscando asociarse, pero sin encontrar socios efectivos para concretar jugadas de gol.

El United, por su parte, esperaba ordenado atrás y trataba de salir rápido, aunque sin éxito en la ejecución y ninguno de los dos equipos lograba finalizar entre los tres palos.

Cuando parecía que el equipo local iba a conservar la ventaja sin sobresaltos, el Chelsea encontró premio en un balón parado.

En el tramo final, Enzo Fernández ejecutó un saque de esquina en corto, James centró al punto de penal y Chalobah apareció para cabecear y recortar distancias en lo que fue el primer tiro a puerta visitante.

Con diez minutos aún por disputarse, el desenlace quedaba completamente abierto, con Old Trafford en tensión y un Chelsea lanzado en busca del empate.

En el minuto 83, Bruno Fernandes tuvo la sentencia con una gran jugada individual, pero Jorgensen evitó el tercero con una buena parada.

El Chelsea no volvió a generar peligro y el Manchester United amarró su segunda victoria en la Premier League, un resultado que da aire a Ruben Amorim, mientras que los ‘blues’ quedan ya a siete puntos del Liverpool, único equipo con pleno de triunfos en este inicio de campeonato.

- Ficha técnica:

2 -Manchester United: Bayindir; De Ligt, Maguire (Yoro, m.70), Shaw; Mazraoui (Cunha, m.65), Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo (Mount, m.70), Diallo; Sesko (Ugarte, m.46).

1-Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Fofana (Tyrique George, m.64), Chabolah, Cucurella (Gusto, m.64); Enzo, Caicedo; Estêvão (Jorgensen, m.6), Palmer (Andrey Santos, m.21), Neto (Adarabioyo, m.7); Joao Pedro.

Goles:1-0. Bruno Fernandes, m.14; 2-0. Casemiro, m.37; 2-1. Chabolah, m.80.

Árbitro: Peter Bankes. Expulsó por doble amarilla a Casemiro (m.17 y m.45+5) del Manchester United y por roja directa a Robert Sánchez (m.5). Amonestó con tarjeta amarilla a Cucurella (m.44), Enzo Fernández (m.48), a Chabolah (m.50), a Tyrique George (m.72) y a Adarabioyo (m.90+6), todos por parte del Chelsea.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de Premier League disputado en Old Trafford (Mánchester).

Redacción D10
