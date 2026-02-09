Derrota para Enciso en el fútbol francés

El cuadro blanquiazul venía de una fantástica victoria en la semana ante el Mónaco por la Copa de Francia, pero no consiguió trasladar esa buena performance ante el Decano, hilando su segunda derrota al hilo en la liga francesa.

Julio Enciso jugó hasta los 83 minutos en el equipo que conduce el inglés Gary O’neil, y fue sustituido para el ingreso del sueco Sebastian Nanasi.

El Estrasburgo se encuentra en la séptima posición de la tabla con 30 puntos y en la próxima jornada tendrá una dura parada visitando al Olympique de Marsella.

paliza. Paris Saint-Germain tuvo una demoledora actuación frente al Marsella en el clásico francés. El equipo del español Luis Enrique se impuso por 5-0 para seguir firme en lo más alto de la tabla de posiciones de la Ligue 1.