Luis Díaz restablece la normalidad del Bayern Múnich

El atacante inglés ya lleva veinticuatro goles en veintiún partidos. Casi el doble que su compañero Luis Díaz, trece, que sumó tres más este domingo para situarse en el segundo lugar de la tabla de artilleros de la competición alemana.

Todo resultó más fácil para ambos cuando el nigeriano Kevin Akpoguma fue expulsado, pasado el cuarto de hora, por cometer penal sobre el colombiano. Demasiado castigo para los visitantes, un equipo al alza, con siete partidos sin perder, cinco triunfos seguidos, que jugaron ante el campeón en inferioridad. Y demasiada ventaja para el líder.

No desperdició la situación el cuadro de Vincent Kompany que inició el duelo contra el cuadro del austríaco Christian Ilzer con solo tres puntos de renta sobre el Dortmund, que no falló en Wolfsburgo. Pudo obtener una goleada de escándalo ante un adversario diezmado que disfrutó de un espejismo cuando llegó a empatar, con diez, gracias a un error mayúsculo de Manuel Neuer, que pasó al final inadvertido por lo abultado del marcador final.

Pero esa acción, que llegó después de la avalancha inicial y de la riada de ocasiones en las botas de Serge Gnabri, Michael Olise o Aleksandar Pavlovic en los primeros minutos, marcó el partido.

En el minuto 17, en un pase de Kane a Díaz dentro del área. Kevin Akpoguma arrolló al colombiano cuando encaraba al meta. Vio la roja directa y el goleador inglés no falló desde los once metros. Alfonso Davies pudo hacer el segundo, pero también empatar, de cabeza, Ozan Kabak, que remató fuera por poco.

Se encontró con la igualada el Hoffenheim casi sin querer. Porque Neuer sacó jugado el balón con un error, una entrega al borde del área a Fisnik Asllani, que asistió a su compañero Andrej Kramaric y éste, solo ante el meta, no falló.

Fue casi ficticio. No llegó al descanso con el resultado en tablas el Hoffenheim. De pronto, se vio con el partido perdido. Primero porque Leon Avdullahu trabó, dentro del área, otra vez a Luis Díaz. Otro penal. Otro acierto desde los once metros de Harry Kane. Otro gol del inglés. Y después, en la siguiente acción, el tercero, en una rápida contra de Kane que asistió al colombiano.

Asumió, resignado, la situación el Hoffenheim y el Bayern aceleró. Asistencia de Joshua Kimmich, cabezazo de Kane y enorme parada de Oliver Baumann que evitó una derrota mayor.

El cuarto llegó a la hora de partido. Lo firmó Luis Díaz asistido por el francés Michael Olise. Los numerosos cambios y las interrupciones evitaron un marcador mayor. Alphonso Davies pudo hacer el quinto, pero el balón se estrelló en el travesaño.

También Jamal Musiala, sin ángulo, a las manos de Bauman. Pero fue Luis Díaz el que abrochó el partido y redondeó su brillante actuación en el último minuto, con un tiro raso que propició el quinto del Bayern, ahora a seis puntos del Borussia Dortmund y a nueve del propio Hoffenheim, que despertó de su sueño.

-- Ficha técnica:

5 - Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josp Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah (Hiroki Ito, m.63), Alphonso Davies (Konrad Laimer, m.80); Josue Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise Lennart Karl, m.63), Serge Gnabry (Jamal Musiala, m.63), Luis Díaz; y Harry KAne (Nicolas Jackson, m .68).

1 - Hoffenheim: Oliver Baumann; Vladimir Coufal, Albian Hajdari, Ozan Kabak, Kevin Akpoguma; Andrej Kramaric (Muhammed Damar, m.71), Leon Avdulahu (Luka Djuric, m.81), Grischa Promel, Alexander Prass (Max Moerstedt, m,81); Fisnik Asllani (Ihlas Bebou, m.66) y Bazoumana Toure (Valentin Gendrey, m.71).

Goles: 1-0, m.20: Harry Kane, de penal; 1-1, m.35: Andrej Kramaric; 2-1, m.45: Harry Kane, de penal; 3-1, m.47+: Luis Díaz; 4-1, m.62: Luis Díaz; 5-1, m.90: Luis Díaz.

Árbitro: Tobias Stieler. Expulsó con roja directa a Kevin Akpoguma, del Hoffenheim (m.17), del que amonestó también a Alexander Prass y Leon Avdullahu, y mostró tarjeta amarilla a Michael Olise y Jonathan Tah, del Bayern Múnich

Incidencias: encuentro de la vigésima primera jornada de la Bundesliga disputado en el Allianz Arena de Múnich.