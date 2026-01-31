Menú
ÚLTIMAS NOTICIAS
31 ene. 2026
Ameliano vs. San Lorenzo: Paso a paso
Ameliano recibe en el estadio Fortaleza de Pikysyry de Villeta a San Lorenzo (20:15) en la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Enero 31, 2026 04:57 p. m.
Por
Redacción D10
Ameliano y San Lorenzo se miden en el estadio Fortaleza de Pikysyry.
Ameliano
San Lorenzo
Torneo Apertura
Redacción D10
