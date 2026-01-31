31 ene. 2026
Torneo Apertura

Nacional y 2 de Mayo se miden en la Visera

El líder Nacional recibe en el estadio Arsenio Erico a 2 de Mayo por la fecha 3 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.

Enero 31, 2026 10:13 a. m. • 
Por Redacción D10
20260131_101136.jpg

Nacional se verá las caras con 2 de Mayo.

CopadePrimera

La fecha 3 del torneo Apertura del fútbol paraguayo arranca este sábado a las 18:00 en dl estadio Arsenio Erico donde el líder Nacional recibirá a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

El puntero Nacional viene de dos victorias en sus dos presentaciones y buscará seguir por esa racha bajo la conducción de Felipe Giménez, que hoy tendrá un duelo especial enfrentando a sus ex dirigidos.

2 de Mayo, actualmente dirigido por Eduardo Ledesma, viene de empatar de local con Olimpia. En la primera fecha cayó agónicamente ante Luqueñl y hoy quiere dar la nota sumando su primer triunfo.

Las estadísticas

Los antecedentes indican que el Tricolor y el conjunto pedrojuanino se enfrentaron en 24 ocasiones, de las cuales, la Academia triunfó 10 veces, el Gallo Norteño lo hizo en 7 oportunidades, y se registraron 7 paridades.

Detalles del compromiso:

Nacional vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 18:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

Nacional 2 de Mayo Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
RUB-REC.png
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. Recoleta: Paso a paso
Rubio Ñu recibe en La Arboleda a Recoleta (20:15) en el cierre de la segunda fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Enero 29, 2026 05:03 p. m.
TRI-GUA.png
Torneo Apertura
Sportivo Trinidense vs. Guaraní: Paso a paso
Trinidense y Guaraní chocan desde las 18:00 en el estadio Martín Torres en la continuidad de la fecha 2 del Apertura 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del encuentro.
Enero 29, 2026 04:59 p. m.
Rubio Ñu
Torneo Apertura
Rubio Ñu cierra la fecha ante Recoleta
Desde las 20:15, La Arboleda de Rubio Ñu albergará el duelo del local ante Recoleta y con este encuentro se completará el segundo capítulo del Torneo Apertura.
Enero 29, 2026 09:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Trinidense
Torneo Apertura
Trinidense y Guaraní, por el primer triunfo
Desde las 18:00, en el Martín Torres, el Sportivo Trinidese recibirá a Guaraní por la segunda jornada del Torneo Apertura.
Enero 29, 2026 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de mayo olimpia.jpg
Torneo Apertura
2 de Mayo y Olimpia empatan en un partidazo
El 2 de Mayo y Olimpia no se sacaron ventaja y firmaron un emotivo empate 1-1 en el estadio Río Parapití, que este miércoles celebró las mejoras para recibir el juego por Copa Libertadores.
Enero 28, 2026 10:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad ameliano
Torneo Apertura
Libertad se impuso con lo justo a Ameliano
Libertad sumó su primera victoria en el Apertura, por 1-0, en un juego de pocas emociones.
Enero 28, 2026 08:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más