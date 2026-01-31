Nacional y 2 de Mayo se miden en la Visera

La fecha 3 del torneo Apertura del fútbol paraguayo arranca este sábado a las 18:00 en dl estadio Arsenio Erico donde el líder Nacional recibirá a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

El puntero Nacional viene de dos victorias en sus dos presentaciones y buscará seguir por esa racha bajo la conducción de Felipe Giménez, que hoy tendrá un duelo especial enfrentando a sus ex dirigidos.

2 de Mayo, actualmente dirigido por Eduardo Ledesma, viene de empatar de local con Olimpia. En la primera fecha cayó agónicamente ante Luqueñl y hoy quiere dar la nota sumando su primer triunfo.

Las estadísticas

Los antecedentes indican que el Tricolor y el conjunto pedrojuanino se enfrentaron en 24 ocasiones, de las cuales, la Academia triunfó 10 veces, el Gallo Norteño lo hizo en 7 oportunidades, y se registraron 7 paridades.

Detalles del compromiso:

Nacional vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 18:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

