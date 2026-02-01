Menú
01 feb. 2026
Torneo Apertura
Olimpia vs. Trinidense: Paso a paso
Olimpia recibe en el estadio Defensores del Chaco a Sportivo Trinidense (18:00) en la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 01, 2026 04:58 p. m.
Por
Redacción D10
Olimpia recibe a Trinidense en el estadio Defensores del Chaco.
Olimpia
Trinidense
Torneo Apertura
Redacción D10
Carga Más