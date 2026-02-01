01 feb. 2026
Torneo Apertura

Olimpia vs. Trinidense: Paso a paso

Olimpia recibe en el estadio Defensores del Chaco a Sportivo Trinidense (18:00) en la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.

Febrero 01, 2026 04:58 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.28.00 (1).jpeg

Olimpia recibe a Trinidense en el estadio Defensores del Chaco.

Olimpia Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
