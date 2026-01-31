31 ene. 2026
Torneo Apertura

Nacional golea y se afianza como líder

Nacional se hizo fuerte en el Arsenio Erico ante 2 de Mayo y encadenó su tercer triunfo al hilo para seguir más líder que nunca en el Apertura.

Enero 31, 2026 08:12 p. m. • 
Por Redacción D10
20260131_200636.jpg

Nacional goleó a 2 de Mayo y es líder absoluto del Apertura.

Nacional derrotó por 5-1 a 2 de Mayo en el inicio de la fecha 3 del torneo Apertura y lidera de forma solitaria el certamen con puntaje perfecto.

Thomás Gutiérrez abrió el marcador para la Academia a los 2 minutos de partido pero 2 de Mayo reaccionó casi de inmediato ya que a los 6' Rodrigo Ruiz Díaz marcó la paridad.

Las emociones en la primera mitad se cerraron a los 29 minutos con el gol de Hugo Iván Valdez de tiro penal para que Nacional se vaya a vestuarios con el triunfo parcial.

En el complemento se vivieron un par de goles al final del encuentro y fueron obras de Alejandro Samudio y Josué Colmán de tiro penal para el contundente 5-1 de la Academia ante el Gallo Norteño.

Nacional lidera de manera solitaria el torneo Apertura con 9 puntos. 2 de Mayo quedó en la zona baja con solo 1 punto.

La próxima fecha, la cuarta del torneo Apertura, Nacional recibirá a Olimpia y 2 de Mayo hará lo propio ante Cerro Porteño.

Nacional Torneo Apertura 2 de Mayo
Redacción D10
