Olimpia busca su mejor versión

Buscando mejorar su versión 2026 el equipo decano, que en sus dos compromisos anteriores, si bien no perdió, aún no mostró su condición de equipo sólido, ya que tanto en la victoria ante Guaraní por 2-1 y en el empate frente al 2 de Mayo 1-1, tuvo pasajes del juego en donde no tuvo el control y se vio superado en la propuesta futbolística por los mencionados rivales.

El entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez formulará un equipo de mayor corte ofensivo, pero no contará aún con su último fichaje, Richard “Cachorro” Sánchez, que será resguardado para un buen reacondicionamiento físico de cara a los próximos compromisos. Otra resta es la del lateral Raúl Cáceres, al que le queda una fecha de suspensión por cumplir.

Arriba Sebastián Ferreira tendrá otra chance de arranque, pero con la obligación de concretar y hacerse sentir con goles, ya que la directiva sigue apuntando a encontrar a un goleador antes del cierre del libro de pases.

En frente estará Trinidense, rival siempre complicado, que viene trabajando con un esquema liderado por José Arrúa, quiere levantar vuelo, luego de igualar en sus dos primeras presentaciones y mirando en el horizonte el duelo ante el mismo rival que será por la Sudamericana.

Detalles del compromiso

Olimpia vs. Sportivo Trinidense

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 18:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Milciades Saldívar y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.