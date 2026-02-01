01 feb. 2026
Torneo Apertura

Guaraní vs. Rubio Ñu: Paso a paso

Guaraní recibe en Capiatá a Rubio Ñu (20:15) en la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.

Febrero 01, 2026 07:46 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.28.00 (2).jpeg

Guaraní y Rubio Ñu se medirán en la ciudad de Capiatá.

Guaraní Rubio Ñu Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260131_221234.jpg
Torneo Apertura
Ameliano logra su primer triunfo en el Apertura
Ameliano consiguió su primera victoria en el Apertura al imponerse por la mínima diferencia a Sportivo San Lorenzo.
Enero 31, 2026 10:15 p. m.
 · 
Redacción D10
20260131_200636.jpg
Torneo Apertura
Nacional golea y se afianza como líder
Nacional se hizo fuerte en el Arsenio Erico ante 2 de Mayo y encadenó su tercer triunfo al hilo para seguir más líder que nunca en el Apertura.
Enero 31, 2026 08:12 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.28.00.jpeg
Torneo Apertura
Ameliano vs. San Lorenzo: Paso a paso
Ameliano recibe en el estadio Fortaleza de Pikysyry de Villeta a San Lorenzo (20:15) en la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Enero 31, 2026 04:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Estadio de Ameliano.jfif
Torneo Apertura
Ameliano y San Lorenzo van por su primer triunfo
Sportivo Ameliano y San Lorenzo se miden en Villeta en busca de su primera victoria en el torneo Apertura.
Enero 31, 2026 11:08 a. m.
 · 
Redacción D10
20260131_101136.jpg
Torneo Apertura
Nacional y 2 de Mayo se miden en la Visera
El líder Nacional recibe en el estadio Arsenio Erico a 2 de Mayo por la fecha 3 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.
Enero 31, 2026 10:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Arbitraje paraguayo
Torneo Apertura
Están los árbitros para la tercera fecha
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina arbitral de cara a los encuentros por la tercera del Torneo Apertura 2026 .
Enero 30, 2026 06:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más