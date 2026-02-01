Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
01 feb. 2026
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Apertura
Guaraní vs. Rubio Ñu: Paso a paso
Guaraní recibe en Capiatá a Rubio Ñu (20:15) en la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 01, 2026 07:46 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Guaraní y Rubio Ñu se medirán en la ciudad de Capiatá.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Guaraní
Rubio Ñu
Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
Ameliano logra su primer triunfo en el Apertura
Ameliano consiguió su primera victoria en el Apertura al imponerse por la mínima diferencia a Sportivo San Lorenzo.
Enero 31, 2026 10:15 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Nacional golea y se afianza como líder
Nacional se hizo fuerte en el Arsenio Erico ante 2 de Mayo y encadenó su tercer triunfo al hilo para seguir más líder que nunca en el Apertura.
Enero 31, 2026 08:12 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Ameliano vs. San Lorenzo: Paso a paso
Ameliano recibe en el estadio Fortaleza de Pikysyry de Villeta a San Lorenzo (20:15) en la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Enero 31, 2026 04:57 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Ameliano y San Lorenzo van por su primer triunfo
Sportivo Ameliano y San Lorenzo se miden en Villeta en busca de su primera victoria en el torneo Apertura.
Enero 31, 2026 11:08 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Nacional y 2 de Mayo se miden en la Visera
El líder Nacional recibe en el estadio Arsenio Erico a 2 de Mayo por la fecha 3 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.
Enero 31, 2026 10:13 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Están los árbitros para la tercera fecha
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina arbitral de cara a los encuentros por la tercera del Torneo Apertura 2026 .
Enero 30, 2026 06:30 p. m.
·
Redacción D10
Carga Más