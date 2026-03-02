02 mar. 2026
La novena fecha del Torneo Apertura arranca el sábado

Pasó la octava fecha del Torneo Apertura y la siguiente jornada ya está totalmente definida, arranca el sábado con un clásico y el líder juega el domingo.

Marzo 02, 2026 10:11 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia

El puntero Olimpia juega el domingo.

Foto: Gentileza - Olimpia

Días atrás, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó el noveno capítulo del Torneo Apertura.

Fecha 9

Sábado 7 de marzo

-Guaraní vs. Cerro Porteño

Estadio: ueno Luis Salinas

Hora: 18:30

-Libertad vs. Sportivo Luqueño

Estadio: La Huerta

Hora: 20:30

Domingo 8 de marzo

-Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: ueno Defensores del Chaco

Hora: 18:30

-Rubio Ñu vs. 2 de Mayo

Estadio: La Arboleda

Hora: 20:30

Lunes 9 de marzo

-Sportivo Trinidense vs Nacional

Estadio: Martín Torres

Hora: 18:30

-Recoleta vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Ricardo Gregor

Hora: 20:30

