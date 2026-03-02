La novena fecha del Torneo Apertura arranca el sábado

Días atrás, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó el noveno capítulo del Torneo Apertura.
Fecha 9
Sábado 7 de marzo
-Guaraní vs. Cerro Porteño
Estadio: ueno Luis Salinas
Hora: 18:30
-Libertad vs. Sportivo Luqueño
Estadio: La Huerta
Hora: 20:30
Domingo 8 de marzo
-Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: ueno Defensores del Chaco
Hora: 18:30
-Rubio Ñu vs. 2 de Mayo
Estadio: La Arboleda
Hora: 20:30
Lunes 9 de marzo
-Sportivo Trinidense vs Nacional
Estadio: Martín Torres
Hora: 18:30
-Recoleta vs. Sportivo Ameliano
Estadio: Ricardo Gregor
Hora: 20:30