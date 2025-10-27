Ameliano-General chocan en Villeta

La fecha 18 del Clausura 2025 prosigue esta tarde con el encuentro entre Sportivo Ameliano y General Caballero de JLM en Villeta desde las 17:30.
Ambos necesitan ganar, por lo que se espera un duelo entretenido y de ida y vuelta. La V Azulada de Roberto Nanni llega en alza tras vencer a Libertad la fecha pasada, mientras que el Rojo mallorquino ya conoce su descenso confirmado. Blas Romero será el juez principal.
Detalles del compromiso
Sportivo Ameliano vs. General Caballero JLM
Estadio: Ameliano - Villeta.
Horario: 17:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Milciades Saldívar y Julio Aranda.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: Carlos Benítez.
AVAR: José Cuevas.