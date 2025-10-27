Ameliano-General chocan en Villeta

La fecha 18 del Clausura 2025 prosigue esta tarde con el encuentro entre Sportivo Ameliano y General Caballero de JLM en Villeta desde las 17:30.

Ambos necesitan ganar, por lo que se espera un duelo entretenido y de ida y vuelta. La V Azulada de Roberto Nanni llega en alza tras vencer a Libertad la fecha pasada, mientras que el Rojo mallorquino ya conoce su descenso confirmado. Blas Romero será el juez principal.

Detalles del compromiso

Sportivo Ameliano vs. General Caballero JLM

Estadio: Ameliano - Villeta.

Horario: 17:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Milciades Saldívar y Julio Aranda.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: José Cuevas.