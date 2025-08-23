Ameliano consigue un agónico empate en La Terraza

Entretenido partido en Pedro Juan Caballero, el 2 de Mayo no pudo sostener el 1-0 y sobre el final del partido el futbolista de Ameliano, Estivel Moreira igualó el encuentro 1-1. En la continuidad del desarrollo de la fecha 9 del Clausura 2025.

De arranque la visita mostró una superioridad futbolística, donde generó un par de acciones en búsqueda del tanto apertura.

Sin embargo a los 25 minutos en lo que fue la única acción clara para el cuadro local consigue un penal a raíz de una falta de Julio González sobre Jesús Llano . Del remate se encargó Mathias Cáceres para que a los 27 abría el marcador, casi sin merecerlo por amplio trabajo que venía realizando el equipo de Humberto García. Posteriormente el Gallo creció en su volumen de juego, aprovechó el bajón anímico de la visita.

En la complementaria, Ameliano volvió a dominar los hilos del juego, intentando por todos los medios emparejar las acciones. Ya en la agonía del partido, a los 87', Estivel Moreira le dio de cabeza el empate al cuadro de la V azulada.

Con este empate con sabor a victoria, queda en total suspenso la posible salida de Humberto García, quién había mencionado que en caso de una derrota dejaría el cargo.