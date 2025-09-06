06 sept. 2025
Selección Paraguaya

“Alfaro siempre estuvo seguro de ir a Paraguay”

Juan Cruz Oller, representante, destacó el compromiso del entrenador.

Septiembre 06, 2025 08:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro, el cazador de utopías imposibles.

Juan Cruz Oller, representante del entrenador Gustavo Alfaro, conversó con Fútbol a lo Grande (1080 AM), acerca de la llegada del DT, hasta conseguir la clasificación al Mundial del 2026.

“Alfaro siempre estuvo seguro de ir a Paraguay, pero mucho mérito de que llegue fue el trabajo de Harrison (Robert)”, indicó el empresario, a lo que sumó: “Tiene una gran relación con la directiva y jugadores, y me sorprendió lo afectivo que se mostró en la conferencia última”.

Oller remarcó además que la decisión no fue fácil, pero que el proyecto albirrojo le interesó mucho a Alfaro: “Después de lo de Garnero (Daniel) yo hablé con Robert Harrison pero el que decide es él, no fue grato en ese momento comunicar a la gente de Costa Rica que se iba Gustavo, pero fue la segunda vez en donde interrumpió su contrato. Pero le interesó mucho el proyecto de Paraguay por lo que tomó muy rápida decisión”, agregando: “Gustavo sintió que tenía que dar este paso cuando llegó lo de Paraguay, el desafío era muy importante”.

Acerca de la relación que se va consolidando entre el entrenador y la afición, el representante apuntó: “Gustavo declaró su amor al pueblo paraguayo en la conferencia, que pasará después del Mundial no sabemos”, puntualizando además: “Él genera una credibilidad en su trabajo, la unión de la gente fue vital, todo eso sumó en importancia para conseguir este gran objetivo, pero conociéndolo se que quiere más y que va a trabajar para ello”.

Gustavo Alfaro firmó contrato en agosto del 2024 con Paraguay y su vínculo en principio es hasta el final del Mundial 2026.

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Fútbol Internacional
Redacción D10
