El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, conversó este martes en conferencia de prensa y se refirió a lo que representa este momento para el balompié nacional con la clasificación de la Albirroja para el Mundial del 2026. Sin embargo, varios momentos de la charla estuvieron enfocados en elevar la figura del DT Gustavo Alfaro.

“Es la persona más importante del país. El cariño que da, es lo mismo que nos da a nosotros en la intimidad. Lo único que quiero decir al país, no quiero ser grosero, les quiero decir que tiene un técnico de... lo mejor”, tiró Harrison.

“El profe tiene contrato hasta el mundial. Es un señor, nosotros vamos a seguir trabajando porque tenemos desafíos importantes y vamos a ir trabajando día a día. No tenemos que preocuparnos y voy a repetir, es un señor”, agregó.

Harrison transmitió tranquilidad con respecto a lo que vendrá después del mundial y dijo que si dependiera de la APF, mañana mismo estarían firmando la renovación del entrenador argentino que le devolvió a Paraguay su identidad y volvió a poner a la Albirroja en el Mundial.

“Cuando llegue el momento vamos a hablar, no hay que preocuparse, le adoramos al profe y eso tiene un peso importante. Tenemos que estar tranquilos y enfocados. Hoy tenemos que estar enfocados en hacer nuestro mejor mundial”, subrayó.

“Si depende de nosotros firmamos mañana. Nosotros estamos preparados, pero no es momento de hablar del tema del contrato”, cerró.

Paraguay consiguió su clasificación directa para la Copa del Mundo que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. En diciembre próximo conocerá a sus rivales para una esperada participación que se postergó por 16 años.