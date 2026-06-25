25 jun. 2026
Copa del Mundo

Fiebre albirroja en Santa Clara a horas del partido contra Australia

La fiebre por la Copa del Mundo se volvió a apoderar de California, con miles de hinchas paraguayos haciendo fuerza por la Albirroja en Santa Clara. El equipo de Gustavo Alfaro busca su clasificación esta noche a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Junio 25, 2026 04:59 p. m. • 
Por Redacción D10
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Hinchas de la Albirroja ya dan color la previa del partido en Santa Clara.

Foto: Santiago Riquelme

La cuenta regresiva para el trascendental duelo entre Paraguay y Australia ya se vive con una intensidad especial en la Casa Albirroja, convertida en el principal punto de encuentro de cientos de compatriotas que llegaron para acompañar a la selección en una jornada cargada de ilusión y esperanza.

Desde tempranas horas, el ambiente se fue tiñendo de rojo, blanco y azul, con familias enteras, grupos de amigos y aficionados llegados desde distintos rincones de Estados Unidos que se congregaron para palpitar juntos el compromiso mundialista.

Las banderas paraguayas ondean sin descanso en cada rincón, mientras los cánticos se suceden uno tras otro, generando una atmósfera festiva que contagia entusiasmo. Los hinchas no dejaron de alentar ni un instante, demostrando que la pasión por la Albirroja trasciende fronteras y que, aun lejos del país, el sentimiento permanece intacto.

La música, los bombos y los tradicionales gritos de aliento marcaron la previa de una jornada que puede ser histórica para el seleccionado guaraní. Cada canción fue acompañada por aplausos y saltos, en una muestra de apoyo incondicional hacia el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, que buscará dar un paso fundamental en sus aspiraciones dentro de la Copa del Mundo.

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Entre los presentes se observaron paraguayos residentes en diferentes estados del país norteamericano, muchos de ellos recorriendo cientos o incluso miles de kilómetros para estar cerca de la selección. Algunos llegaron desde California, otros desde Seattle, Wisconsin, Texas o Florida, todos unidos por un mismo objetivo: hacer sentir a Paraguay como local y transmitirle su energía al plantel.

Las camisetas de distintas generaciones de la Albirroja también fueron protagonistas. Desde históricos modelos hasta las más recientes indumentarias, los aficionados exhibieron con orgullo los colores nacionales, compartiendo recuerdos, anécdotas y la confianza de que el equipo pueda conseguir el resultado que le permita seguir soñando en grande.

La expectativa crece a medida que se acerca la hora del encuentro. Las conversaciones giran en torno al posible once inicial, las virtudes del rival y la confianza que genera este grupo de jugadores, que ya ha demostrado carácter para superar momentos adversos.

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El optimismo domina cada charla y se refleja en los rostros de los hinchas, convencidos de que Paraguay está preparado para afrontar el desafío.

Así, la Casa Albirroja se transformó en una verdadera embajada de la pasión paraguaya. Mucho color, cánticos, banderas y una ilusión que parece no tener límites acompañan la previa de un partido decisivo. La afición ya cumplió su parte: ponerle calor y emoción a la antesala. Ahora espera que la selección responda dentro del campo y continúe alimentando el sueño de todo un país.

Mundial FIFA 2026 Australia Selección Paraguaya
Redacción D10
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