Alexis Villalba sueña con jugar en el exterior

Narciso Meza - SAN PATRICIO, MISIONES

Activo lateral derecho y en ocasiones de central del Sportivo Luqueño, con buen trabajo en la temporada, anhela ser transferido al exterior en el año 2025. Por ahora firmó un nuevo contrato con el Kure Luque por un año. Fue titular casi todos los partidos del torneo Clausura y tuvo un papel preponderante en la Copa Paraguay en la que Luqueño quedó tercero.

“En líneas generales, creo que estoy cerrando un buen año, ahora firmé un contrato que me liga por un año más con Luqueño donde me siento bien, pero mi objetivo es conseguir una transferencia internacional; por eso voy a seguir trabajando duro en mi actual equipo a ver si no sale este paso al exterior”, enfatizó. Villalba aprovecha los pocos días de vacaciones para compartir con sus padres, su hermanito de 10 años, su esposa y sus dos retoños.

También visita a otros familiares y amigos antes de retornar a las prácticas este jueves 27 de diciembre.

“Ahora estoy disfrutando de mi familia y los amigos, porque el 27 de diciembre ya volvemos a los entrenamientos”, señaló.

Villalba es hijo de una pareja de docentes que enseñan en una escuela de Obligado, Itapúa. “Yo nací en Obligado, me crié unos años allí pero luego vine a la escuela de fútbol de San Patricio de donde es oriunda mi madre, de allí pasé por la selección Sub 15 de Misiones y fui a Guaraní donde hice todas las inferiores hasta debutar en Primera en el 2019 con Gustavo Florentín (como entrenador)”, recordó. Su padre es oriundo de Santa Rosa, pero al igual que su madre, trabaja desde hace 28 años en la docencia.

“En las vacaciones estamos siempre en nuestra casa de San Patricio”, mencionó.

“Ahora estoy concentrado en lo que va a ser el año jugando en Luqueño, pero mi sueño es obtener una transferencia al fútbol extranjero”, manifestó.

El jugador de 1,79 de estatura y un peso de 75 kilos, es uno de los tantos futbolistas misioneros que militan en el fútbol nacional e internacional destacándose actualmente en el exterior los Gómez, Gustavo y Diego, embajadores del fútbol misionero.