17 ago. 2025
Torneo Clausura

Importante victoria de Nacional

Nacional logró un valioso triunfo a domicilio ante Trinidense por la fecha 8 del Clausura.

Agosto 17, 2025 09:13 p. m.
Bailone marcó los dos goles del Tricolor.

Mientras uno tuvo una especie de pánico escénico a la hora de saltar a ser el único escolta del líder Cerro Porteño, el otro se despojó del peso de no haber ganado durante tres fechas para llevarse la victoria y trepar en la tabla. Así Nacional venció a domicilio a Sportivo Trinidense por 2 a 0.

Hubo un hecho que marcó a fondo el partido, en la primera etapa: la expulsión de Sergio Mendoza en el minuto 19, que dejó con un hombre menos a Trinidense.

Hasta allí el partido había sido parejo en su trámite, a pesar de haber sucedido poco frente a los arcos. Desde allí fue Nacional el que trabajó inteligentemente para burlar el cierre hermético que intentó practicar el local.

Un gol por tiempo, ambos de penal y marcados por el mismo jugador, Ignacio Bailone, desequilibraron el juego.

En el descuento final, el arquero Santiago Rojas le atajó un penal a Óscar Giménez, cerrando así una jornada satisfactoria para un equipo, frustrante para el otro.

Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Guaraní - Cerro Porteño: Paso a paso
Guaraní recibe a Cerro Porteño en el estadio Arsenio Erico a partir de las 18:30 por la fecha 8 del torneo Clausura.
Agosto 16, 2025 05:20 p. m.
Redacción D10
Torneo Clausura
Luqueño se mete en la pelea y acrecienta la crisis en Ameliano
Sportivo Luqueño se aprovechó del mal momento de Ameliano para vencerlo en su Fortaleza y meterse en la zona alta del torneo Clausura.
Agosto 16, 2025 05:18 p. m.
Redacción D10
Torneo Clausura
La punta en juego en Barrio Obrero
Guaraní recibe a Cerro Porteño en el estadio Arsenio Erico en duelo de escolta contra puntero en el torneo Clausura.
Agosto 16, 2025 09:17 a. m.
Redacción D10
Torneo Clausura
Ameliano recibe en Villeta a Luqueño
Sportivo Ameliano buscará salir de su mala racha jugando de local en Villeta ante un Sportivo Luqueño que quiere meterse en la discusión por el título.
Agosto 16, 2025 08:32 a. m.
Redacción D10
Torneo Clausura
Recoleta y General empataron sin goles
Recoleta FC y General Caballero igualaron sin goles por la octava fecha del torneo Clausura.
Agosto 15, 2025 09:07 p. m.
Redacción D10
Torneo Clausura
Tembetary rescata su primer punto
Atlético Tembetary soportó varios factores en contra para cosechar su primer punto en el torneo, fue ante el 2 de Mayo, en Villa Elisa.
Agosto 15, 2025 06:29 p. m.
Redacción D10
