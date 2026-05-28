Sin gloria y con pena la despedida de Libertad

Sin pena ni gloria, Libertad sufrió otra derrota (0-1) en La Huerta en esta ocasión ante Universidad Central de Venezuela. Este miércoles, el Guma cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores con una amarga derrota en casa tras caer por 0-1 frente a Universidad Central de Venezuela en La Huerta, por la sexta fecha del Grupo H.

El conjunto gumarelo fue protagonista durante gran parte del primer tiempo, controlando el ritmo del compromiso mediante la posesión y los pases cortos. Lorenzo Melgarejo tuvo las ocasiones más claras para el local: primero desperdició una situación inmejorable dentro del área chica a los 27 minutos y, posteriormente, llegó a convertir sobre el cierre de la etapa inicial, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada.

En la complementaria, el cuadro venezolano aprovechó su momento y golpeó con eficacia. Juan Manuel Cuesta Baena recibió un preciso pase de Daniel De Sousa dentro del área y definió con un remate rasante para marcar el único gol del encuentro y silenciar La Huerta.

Libertad intentó reaccionar en los minutos finales, pero careció de claridad y profundidad para inquietar nuevamente al arco rival. De esta manera, el equipo paraguayo se despidió del certamen continental con una caída ante su público y dejando varias dudas en su funcionamiento.