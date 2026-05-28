Busca terminar en primera posición

Cerro Porteño cierra hoy la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, enfrentando al Sporting Cristal de Perú, desde las 19:00, en La Nueva Olla.

El Ciclón busca cerrar de manera auspiciosa su paso por esta instancia, apuntando a un triunfo que le permita consolidar su condición de líder de zona, agregando además la suma de 340.000 dólares en concepto de premios por parte de la organización.

Cerro Porteño llega al juego confiado, luego de una gran triunfo en San Pablo ante Palmeiras, por 1-0, y cumpliendo en el plano local con su victoria contra Rubio Ñu por 2-0.

El equipo de Ariel Holan va consolidando la recuperación de piezas en el ataque, por lo que Cecilio Domínguez y Juan Iturbe pueden arrancar de titular. En cuanto al marco de gente, se aguarda que más de 30.000 aficionados despidan al equipo en Barrio Obrero.

A su vez, Cristal necesita de una victoria para seguir en el plano internacional.

CIFRA. 4 goles anotados suma Cerro Porteño en la presente Libertadores. El goleador es Pablo Vegetti con 2 tantos. 340.000 dólares americanos es el premio que recibirá Cerro Porteño si logra una victoria ante el Sporting Cristal.