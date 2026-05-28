28 may. 2026
Copa Libertadores

Paso a paso: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal

Busca el primer lugar. Cerro Porteño cierra hoy la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, enfrentando al Sporting Cristal de Perú, desde las 19:00, en La Nueva Olla.

Mayo 28, 2026 06:25 p. m. • 
Por Redacción D10
CERRO PORTEÑO VS SP CRISTAL.png

Cerro Porteño busca el primer lugar del grupo en la Copa Libertadores.

Foto: Última Hora

Copa Libertadores Cerro Porteño Sporting Cristal
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