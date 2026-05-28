Paso a paso: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal

Libertad cierra este miércoles su participación en la Copa Libertadores 2026. Desde las 19:00, enfrenta a Universidad Central de Venezuela, por la fecha 6 del Grupo H de la máxima competencia continental.
El Nacional uruguayo consiguió este martes el avance a la repesca de la Copa Sudamericana tras ganar por 1-0 al chileno Coquimbo y quedar emplazado en la tercera posición del grupo B de la Copa Libertadores.
Un gol a los 92 minutos de Mikel Amondarain ha puesto a Estudiantes de La Plata en la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, junto con el líder Flamengo y frustró los planes del Independiente Medellín, al que le bastaba un empate para superar la fase de grupos.
El brasileño Deyverson anotó este martes un doblete en el triunfo 3-2 de Liga Deportiva Universitaria de Quito ante el boliviano Always Ready, un resultado que dejó al equipo ecuatoriano en el primer puesto del grupo G.