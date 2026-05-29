28 may. 2026
Copa Libertadores

Se ilusionan: Cerro, Olimpia y Recoleta conocerán a sus rivales de octavos

El fútbol paraguayo vive un momento histórico a nivel internacional. Cerro Porteño, Olimpia y Recoleta conocerán este viernes a sus respectivos rivales en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026 y la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de culminar en la cima de sus grupos y firmar campañas memorables en la fase inicial.

Mayo 28, 2026 09:48 p. m. • 
Por Redacción D10
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Después de una magnífica campaña esperan a sus respectivos rivales para los octavos.

Cerro Porteño, Olimpia y Recoleta conocerán este viernes a sus respectivos rivales en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026 y la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de culminar en la cima de sus grupos y firmar campañas memorables en la fase inicial.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la matriz del fútbol sudamericano informó que el sorteo de los octavos de final se realizará este viernes 29 de mayo, desde las 12:00, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ubicada en la ciudad de Luque.

El evento definirá los cruces de la fase decisiva de ambos torneos continentales y contará con la presencia de dirigentes, representantes de clubes y autoridades de la entidad matriz del fútbol sudamericano.

Cerro Porteño logró avanzar con autoridad en la Libertadores, mientras que Olimpia y Recoleta en la Sudamericana, el equipo de Recoleta se convirtió en una de las grandes sorpresas de la temporada al quedarse con el liderato de su grupo en la Sudamericana.

La CONMEBOL confirmó además que el sorteo será transmitido en vivo a través de las plataformas y canales oficiales de los titulares de derechos, permitiendo a los aficionados seguir todos los detalles de la conformación de las llaves rumbo a los cuartos de final.

Paraguay tendrá así a tres representantes soñando en grande y aguardando por un nuevo desafío internacional en la etapa más apasionante de las competencias continentales.

Cerro Porteño Olimpia Recoleta Copa Libertadores Copa Sudamericana
Redacción D10
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