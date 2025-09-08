08 sept. 2025
Otros Deportes

Alcaraz supera los 53 millones de dólares en premios

El tenista español Carlos Alcaraz ha superado los 53 millones de dólares (45 millones de euros, aproximadamente) en premios una vez sumados los cinco que se embolsó por su triunfo el domingo en el Abierto de los Estados Unidos.

Septiembre 08, 2025 11:16 a. m. • 
Por Redacción D10
2025 US Open - Day 10

Carlos Alcaraz se coronó en Estados Unidos y trepó al top mundial.

Foto: AFP

El US Open optó por incrementar en esta edición la bolsa en premios y otorgó esa cantidad al vencedor elevando considerablemente la cifra de 3,6 millones que fijó en 2024 -entonces ganó el italiano Jannik Sinner, el rival al que Alcaraz venció este domingo en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4-.

El joven tenista murciano, quien a sus 22 años es el número 1 de la clasificación de la ATP y ganador ya de 23 títulos como profesional -debutó en este campo en 2020-, seis de ellos de Grand Slam, acumula 53.486.628 dólares. En 2025 son 15.631.652, según los datos hechos públicos por la propia Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

La rivalidad con Sinner, también en cuanto a ganancias, se decanta del lado de Alcaraz a pesar de que el de San Cándido es un año y diez meses mayor. Jannik, quien llevó 20 trofeos en el circuito a sus vitrinas incluyendo cuatro de categoría major, se embolsó hasta la fecha 48.779.987 dólares -11.535.053 esta temporada-.

Carlos, quien sale victorioso en el cara a cara con su gran rival en el circuito -10 victorias a 5 para el de El Palmar y un 5-2 en finales-, se instaló muy pronto en la súper élite del tenis mundial. Sus finanzas reflejan esa consolidación y, en la comparación con los tres más grandes de la historia de la raqueta, sale bien parado aunque, lógicamente, lejos de los números de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer.

El tenista con más ganancias por resultados es el serbio Novak Djokovic, aún en activo a sus 38 años. El de Belgrado acumula 190.194.053 dólares, con 4.660.133 desde el mes de enero.

El español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, ambos ya retirados, se embolsaron 134.946.100 y 130.594.339 en premios a lo largo de sus respectivas carreras.

Djokovic va por vigésimo tercera temporada en el circuito desde 2003, Nadal estuvo 24 de 2001 a 2024 y Federer 25 entre 1997 y 2021 mientras que Carlos Alcaraz lleva un lustro en él.

Carlos Alcaraz Otros Deportes Tenis
Redacción D10
