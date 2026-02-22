22 feb. 2026
Fútbol Internacional

Mac Allister acerca al Liverpool a los puestos europeos

El Liverpool consiguió la victoria este sábado ante el Nottingham Forest, en un encuentro en el Alexis Mac Allister, que previamente había visto como le anulaban un gol por mano previa, regaló la victoria a los suyos en el tiempo de descuento, con un tanto que también fue revisado por el VAR por posible fuera de juego.

Febrero 22, 2026 01:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Liverpool

Alexis Mac Allister fue el autor del solitario gol del partido.

Foto: AFP

El argentino aprovechó un rechace en el área tras un cabezazo de Virgil van Dijk para mandar el balón a la red en el último minuto.

La jugada fue revisada por el VAR por un posible fuera de juego del defensor neerlandés que estaba habilitado por escasos centímetros.

Dos minutos antes, el video arbitraje anuló un tanto de Mac Allister por una mano previa que acabó en gol tras un mal despeje de Ola Aina.

Los de Arne Slot, que no estuvieron acertados durante los 90 minutos y que perdieron a Florian Wirtz en el calentamiento por unas molestias, se acercan a los puestos europeos y empatan a puntos con el Manchester United, que ocupa la quinta posición con un partido menos.

Por su parte, el Nottingham Forest que estrenaba a Vitor Pereira como nuevo técnico, se mantienen al borde del descenso con una ventaja de dos puntos.

El partido comenzó con un dominio de los locales, que tuvieron el control de la pelota y las mejores ocasiones durante toda la primera parte, pero no fueron capaces de materializarlas.

A los tres minutos, Callum Hudson-Odoi tuvo la más clara de los locales con un disparo que paró el brasileño Allison de forma sensacional, y posteriormente, Elliot Anderson remató desviado desde el borde del área.

El Nottingham Forest mantuvo la buena dinámica ante un Liverpool que se quedó sin tirar entre palos en toda la primera parte y solo completó dos tiros.

A los veintidós minutos, Omari Hutchinson volvió a probar a Allison, pero su disparo salió muy centrado tras un centro de Anderson.

El Liverpool siguió sin poder crear ninguna acción ofensiva, con múltiples errores en la salida de balón y en las pocas opciones que tuvo a la contrataque.

Justo antes del descanso, Anderson probó desde la frontal que despejo a córner el portero brasileño.

En la segunda mitad, la dinámica se mantuvo y los locales estuvieron cerca de adelantarse con un disparo de Nikola Milenkovic, que se fue desviado.

No fue hasta el minuto 54 cuando los ‘Reds’ realizaron su primer tiro entre los tres palos por medio de Curtin Jones.

El duelo entro en una fase en el que ambos equipos no conseguían crear ocasiones y en la que las defensas se imponían a los ataques.

No fue hasta el descuento cuando el Liverpool espabiló y se adelantó en el marcador por medio de Mac Allister, pero el gol fue anulado por mano previa.

En el último minuto, de nuevo el argentino mandó el balón a la red, y esta vez, el VAR certificó el gol.

Los de Arne Slot se colocan sextos con 45 unidades, mientras que el Nottingham Forest se mantiene al borde del descenso con 27 puntos

- Ficha técnica:

0 - Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson (Dominguez, m.77); Hutchinson (Bakwa, m.66), Gibbs-White (McAtee, m.90+3), Hudson-Odoi (Ndoye, mi66); Igor Jesus (Lucca, m.77).

1 - Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk; Kerkez (Robertson, m.83); Gravenberch, Mac Allister; Salah (Ngumoha, m.77), Jones (Gomez, m.83), Gakpo (Chiesa, m.77); Ekitike.

Goles: 0-1, m.90+7: Mac Allister.

Árbitro: Anthony Taylor. Amonestó a Gibbs-White (m.20) y a Aina (m.61) por parte del Nottingham Forest

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de la Premier League disputado en el City Ground (Nottingham).

Premier League Liverpool Nottingham Forest
Redacción D10
