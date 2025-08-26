26 ago. 2025
Agónica clasificación del Gallo a octavos de la Copa Paraguay

2 de Mayo y Encarnación protagonizaron un verdadero partidazo en el arranque de la semana 10 de la Copa Paraguay en la que la visita ganaba 1-0 hasta los 92', pero en los últimos dos minutos de adición lo dio vuelta el Gallo.

Agosto 26, 2025 08:48 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo.jfif

Increíble remontada del 2 de Mayo en la Copa Paraguay en Pedro Juan Caballero.

Foto: APF

Atractivo encuentro ofrecieron el 2 de Mayo y Encarnación en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el estadio Río Parapití, en el arranque de la semana 10 de la Copa Paraguay, e donde la visita ganaba 1-0 hasta los 92', pero en los últimos dos minutos de adición lo dio vuelta el Gallo.

El tanto inicial fue obra de Giovanni Sgarrino a los 27 minutos de la etapa inicial. Con este resultado el equipo de la Perla del Sur se fue cómodo a vestuarios.

Sin embargo, en la complementaria, con varios cambios introducidos por el entrenador debutante, Felipe Giménez, que buscó siempre el arco rival.

La expulsión del jugador de Encarnación FC Marcos Caballero por doble amonestación, a los 66', favoreció a los locales que de ahí en más se volcaron por completo hacia el arco rival.

El juez del partido, Álvaro Giménez, dio 6 minutos de adición en donde el 2 de Mayo puso pies en el acelerador. A los 90+2' Rodrigo Ruiz Díaz ya en tiempo de descuento marca la igualdad y, posteriormente, Víctor Ayala (90+5') en contra de su valla, marca el gol que da vuelta el marcador a favor del equipo de Pedro Juan Caballero.

Copa Paraguay 2 de Mayo Encarnación
Redacción D10
