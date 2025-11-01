Adam Bareiro anota para Fortaleza

Adam Bareiro convirtió este sábado un tanto en el empate frente al Santos, en el duelo correspondiente a la jornada 31 del campeonato brasileño de Primera División. El paraguayo llegó a su segunda conquista.

El Albirrojo apareció sobre los 34 minutos y aplicó el cabezazo para conectar un centro desde la izquierda, que resultó inatajable para el golero Gabriel Brazao. Sin embargo, en el complemento Bruno Pacheco, con un tanto en contra, emparejó las acciones.

El resultado complica al cuadro tricolor que necesitaba un triunfo ante un rival directo para salir de la zona de descenso.