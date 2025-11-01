01 nov. 2025
Fútbol Internacional

Adam Bareiro anota para Fortaleza

VIDEO. El delantero paraguayo Adam Bareiro se hizo sentir en el duelo frente al Santos.

Noviembre 01, 2025 06:13 p. m. • 
Por Redacción D10
G4sbCXHW8AAZ_pF.jpeg

El paraguayo alcanzó su segundo tanto en la Liga de Brasil.

Foto: @FortalezaEC

Adam Bareiro convirtió este sábado un tanto en el empate frente al Santos, en el duelo correspondiente a la jornada 31 del campeonato brasileño de Primera División. El paraguayo llegó a su segunda conquista.

El Albirrojo apareció sobre los 34 minutos y aplicó el cabezazo para conectar un centro desde la izquierda, que resultó inatajable para el golero Gabriel Brazao. Sin embargo, en el complemento Bruno Pacheco, con un tanto en contra, emparejó las acciones.

El resultado complica al cuadro tricolor que necesitaba un triunfo ante un rival directo para salir de la zona de descenso.

Fútbol Internacional Adam Bareiro Fortaleza
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Kylian Mbappe
Fútbol Internacional
Mbappé recibe la Bota de Oro
El francés Kylian Mbappé recibió la Bota de Oro 2024-25 en el estadio Santiago Bernabéu, en un acto en el que estuvo acompañado por todos sus compañeros del Real Madrid, a los que agradeció la ayuda para lograr un galardón que aseguró era “imposible ganar” sin su colaboración.
Octubre 31, 2025 03:03 p. m.
 · 
Redacción D10
miguel almiron atlanta.jpg
Fútbol Internacional
Lionel Messi, el mejor pagado; Miguel Almirón, el cuarto
Leo Messi es el mejor pagado de la MLS con un salario de 20.446.000 dólares, según la última lista de sueldos oficiales compartidas por la liga estadounidense.
Octubre 30, 2025 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Wojciech Szczęsny
Fútbol Internacional
Szczesny habló sobre el penal parado a Mbappé
El portero del Barcelona Wojciech Szczesny ha desvelado este jueves que, en el penal que paró a Kilyan Mbappé en el último Clásico contra el Real Madrid en el Bernabéu, se lanzó “al mismo lado” que el delantero francés “lanzó el último”.
Octubre 30, 2025 04:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Luciano Spalletti
Fútbol Internacional
Luciano Spalletti, nuevo entrenador de la Juventus
Luciano Spalletti, exseleccionador italiano, se convirtió este jueves en el nuevo entrenador de la Juventus tras la destitución del croata Igor Tudor.
Octubre 30, 2025 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Romero Gamarra
Fútbol Internacional
El “Mago” Romero convierte en la UAE Pro League
El paraguayo Alejandro Romero Gamarra aportó un gol en la goleada por 0-3 que su equipo el Al Ain le endosó al Ajman y lo celebró con una varita de mago.
Octubre 30, 2025 03:04 p. m.
 · 
Redacción D10
spalletti.jpg
Fútbol Internacional
Spalletti llega a Turín para firmar con la Juve
Luciano Spalletti, exseleccionador italiano, llegó este jueves a la ciudad deportiva del Juventus Turín para firmar como nuevo entrenador del club turinés tras la destitución del croata Igor Tudor.
Octubre 30, 2025 10:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más