05 dic. 2025
Copa Mundial

Los rivales de Paraguay: El historial

¿Cuáles son los antecedentes de la Albirroja contra estas selecciones o posibles rivales, en cualquier tipo de competencia?

Diciembre 05, 2025 05:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Estados Unidos Paraguay

En el último choque contra Estados Unidos se registraron algunos incidentes entre los jugadores.

Foto: AFP

La selección de Paraguay ya conoce a dos de sus tres rivales para la próxima Copa del Mundo que se disputará entre junio y julio del año entrante en EEUU, Canadá y México. Por el Grupo D, precisamente el local EEUU será el primer rival de la Albirroja, en Los Ángeles, el 12 de junio; el 19 jugará en San Francisco contra el ganador de la llave C del repechaje europeo, es decir, Turquía-Rumania o Eslovaquia-Kosovo. Este rival se conocerá en marzo. Y el 25 el rival será Australia, en esa misma ciudad.

¿Cuáles son los antecedentes de la Albirroja contra estos rivales o posibles rivales, en cualquier tipo de competencia?

EEUU
Es la selección a la que más veces y más recientemente Paraguay enfrentó, de entre las implicadas en el Grupo D. Jugaron 9 partidos. Es además una selección a la que la Albirroja enfrentó en mundiales, específicamente en el primero de 1930, en Uruguay. Aquel partido terminó 3-0 a favor de los estadounidenses. También EEUU fue rival dos veces en Copa América. En 2007, Paraguay ganó por 3-1, y en 2016, la victoria fue los norteamericanos por 1-0.
Hubo además cinco amistosos, el más reciente el pasado 15 de noviembre, con triunfo de EEUU por 2-1. Paraguay ganó solo amistoso, por 1-0 en 2011. Cayó en otras dos ocasiones (0-2, en 2003 y 0-1, en 2018). Hubo dos empates (0-0, en 1997 y 2-2, en 1998).

Australia
La Selección Paraguaya y Australia nunca se enfrentaron en juego oficial, solo en amistosos. Fueron 3 los juegos. Hasta ahora, la Albirroja no pudo imponerse a los oceánicos. En el 2000 fue empate 0-0. En 2006, hubo otro empate, esta vez por 1-1. Finalmente, en la preparación para el Mundial de Sudáfrica, el último que disputó Paraguay, los australianos se impusieron por 1 a 0.

Eslovaquia
Este posible rival es también un conocido de Paraguay en mundiales. El único partido que se registra entre ambas selecciones fue en el Mundial de Sudáfrica en 2010, cuando Paraguay venció a los europeos por 2 goles contra 0.

Turquía
Con los turcos también Paraguay se citó una sola vez, en este caso en un amistoso disputado en 1995. En aquella oportunidad empataron 0 a 0.

Rumania
Con Rumania la selección de Paraguay disputó dos amistosos en su historia. En 1998, Paraguay cayó frente a los rumanos por 3 goles contra 2. Sin embargo, en un juego disputado en 2011 fue Paraguay el que venció por 2 a 0.

Kosovo
Es la única selección con la que Paraguay no registra partidos de ninguna índole. Kosovo es una selección relativamente joven, reconocida como miembro de la UEFA y la FIFA solo a partir de 2016.

Paraguay Albirroja Mundial
Redacción D10
