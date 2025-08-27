A un día de una fiesta histórica

La competencia supone el “desafío tremendo” de acoger un evento que contará con 47 pilotos y se correrá sobre más de 1.000 kilómetros en las tierras rojas del Departamento de Itapúa.

Tras finalizar la organización de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025, el país ahora entra de lleno al mapa del automovilismo internacional con el Rally, que tendrá lugar del 28 al 31 de agosto.

Mañana, el corazón del Sur vibrará con la ceremonia de apertura del Rally del Paraguay 2025, un evento que promete marcar un hito en la historia deportiva y cultural del país. La largada simbólica tendrá lugar en el Centro Cívico de Encarnación (Sambódromo) a partir de las 17:00.

La competencia, que comenzará oficialmente el viernes, tendrá a Encarnación como su cabecera y atravesará varias localidades.