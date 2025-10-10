A Paraguay se le escapa el triunfo ante Japón

La Selección Paraguaya no pudo ante Japón que dio lucha hasta el final y terminó empatando 2-2 en un amistoso de mucha intensidad disputado en Osaka.

Miguel Almirón, tras gran pase de Damián Bobadilla, abrió la cuenta para la Selección Paraguaya a los 21 minutos.

Japón reaccionó y marcó el empate a los 26' por intermedio de Koki Ogawa con disparo potente y gran complicidad de Roberto Gatito Fernández.

En el segundo tiempo, la intensidad de Japón fue mermando y Paraguay encontraría el segundo gol a los 64 minutos por intermedio de Diego Gómez tras centro de Juan José Cáceres.

Cuando todo iba camino al triunfo albirrojo, apareció Ayase Ueda para marcar el definitivo 2-2 tras otra floja salida de Gatito Fernández que vio pasar una pelota cruzada en su área chica.

Grata sorpresa la del futbolista del Atlas, Diego González, quien jugó de titular como volante por derecha y lo hizo de gran forma.

En líneas generales un rendimiento óptimo del equipo albirrojo ante una muy buena Selección como Japón, rival a la cual no puede vencer desde el Mundial de Sudáfrica 2010.

El próximo amistoso de la Albirroja será el martes 14 de octubre a las 8:00 ante Corea del Sur.