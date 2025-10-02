A fin de mes se tendría definido el Apertura 2026

Emilio Daher, presidente de Guaraní, dijo al programa Fútbol a lo Grande que “a finales de octubre y comienzo de noviembre tendríamos definido” el sistema de competición que tendrá el Torneo Apertura 2026.

El titular aurinegro explicó que “hay una comisión de presidentes trabajando conjuntamente con Michael Sánchez (director de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol) para definir el sistema de disputa del campeonato del primer semestre. Es probable que el segundo campeonato se mantenga”.

“El primer semestre es seguro que vamos a tener una modificación con respecto a la disputa del campeonato, por la Copa del Mundo”, declaró y añadió que “también porque la mayoría de los presidente estamos alienados con la idea de descargar la cantidad de partidos para tener mayores chances en la disputa en copas internacionales”.

Se está trabajando en disminuir la cantidad de juegos del Torneo Apertura 2026 para poder terminarlo mucho antes de la Copa del Mundo, a la que Paraguay se clasificó después de ausentarse en las tres últimas ediciones.