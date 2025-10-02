Olimpia quiere al goleador del Liverpool

De acuerdo con Pablo Bentancur, representante de jugadores, “Olimpia hizo una oferta importante por Abel Hernández, no la descarté”, el delantero que está rompiendo redes en el Liverpool uruguayo y que también tuvo su paso por el seleccionado de su país.

Las declaraciones del agente fueron hechas a El Espectador y añadió que también existe otra del fútbol japonés. Ya en charla para el programa Fútbol a lo Grande, el periodista Ernesto Farías añadió que el delantero tiene una cláusula de salida.

Acotó que cuando el atacante estuvo en Peñarol pasó mucho tiempo lesionado y que en su actual equipo, el Liverpool, “entrena lo necesario, no se exige al máximo en los entrenamientos” para poder llegar a los partidos.

Abel Hernández, de 35 años, Palermo de Italia, Hull City inglés, CSKA Moscú ruso, clubes brasileños, entre otros. En lo que va del año, en el Liverpool registra 22 goles en 32 juegos.

