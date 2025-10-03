Cerro Porteño nunca perdió ante Recoleta

La 15ª fecha del Torneo Clausura proseguirá con el duelo que Cerro Porteño sostendrá con Recoleta en el ueno La Nueva Olla. El Ciclón, en cuyo banquillo debutará Jorge Bava, es el claro favorito frente a un Canario que llega con tres victorias seguidas, pero que nunca venció al conjunto de Barrio Obrero.

Estadísticamente, ambos rivales en juegos ligueros se vieron en seis oportunidades, de las cuales Cerro Porteño ganó en cinco ocasiones. El único empate registrado ocurrió en el Torneo Clausura 2002.

El Ciclón convirtió 14 goles y solo recibió seis tantos. Estos conjuntos también ya se midieron en la edición 2024 de la Copa Paraguay: en tiempo normal el marcador fue 2-2 y en los penales, nuevamente el Azulgrana salió airoso con un 5-4 y avanzó a los octavos de final.

Esta noche, Cerro Porteño y Recoleta se enfrentarán por séptima vez, a partir de las 20:00, en el ueno La Nueva Olla, con el arbitraje de Derlis Benítez.