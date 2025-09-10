2da. edición del torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino
Los días sábado 27 y domingo 28 se llevarán a cabo el segundo torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino, categoría libre, en la sede social de la Asociación de Empleados del Diario Última Hora.
Esta competencia será imperdible para los amantes del vóley de playa, una disciplina deportiva que se encuentra en pleno auge y con medalla de bronce en los último Juegos ASU2025. El torneo se realizará los días sábado 27 y domingo 28 en la sede social de la Aso UH que cuenta con una amplia instalación con dos piletas habilitadas y diversos espacios verdes para participantes y acompañantes. La Aso está ubicada en Itá Enramada en la ciudad de Asunción, en las calles Hermenegildo Roa y Clementino Ocampos, inmediaciones de la Cervecería Munich de la Avda. Perón.
Cabe mencionar que los tres primeros puestos recibirán premios. Para el primer y segundo puesto en efectivo y el tercero recibirá regalos. Además de medallas y pergaminos para los tres primeros puestos. Es importante destacar que la iniciativa creativa y competitiva fue gracias a Iván Maciel, dirigente deportivo y la comisión directiva de la ASO UH.
En cuanto a las inscripciones se encuentran habilitadas para las tres categorías: femenino, masculino y mixto. El costo será de 100.000 por cada dupla participante. Para mayor información comunicarse con 0974 245 398 con Jhony Carballo y 0986 376785 Sergio Riveros.