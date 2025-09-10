10 sept. 2025
Otros Deportes

2da. edición del torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino

Los días sábado 27 y domingo 28 se llevarán a cabo el segundo torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino, categoría libre, en la sede social de la Asociación de Empleados del Diario Última Hora.

Septiembre 10, 2025 01:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Torneo de vóley.jpg

Apasionante fueron los partidos de la primera edición del torneo, se espera una presencia masiva para la edición N° 2.

Foto: Aracely Alvarenga

Esta competencia será imperdible para los amantes del vóley de playa, una disciplina deportiva que se encuentra en pleno auge y con medalla de bronce en los último Juegos ASU2025. El torneo se realizará los días sábado 27 y domingo 28 en la sede social de la Aso UH que cuenta con una amplia instalación con dos piletas habilitadas y diversos espacios verdes para participantes y acompañantes. La Aso está ubicada en Itá Enramada en la ciudad de Asunción, en las calles Hermenegildo Roa y Clementino Ocampos, inmediaciones de la Cervecería Munich de la Avda. Perón.

Cabe mencionar que los tres primeros puestos recibirán premios. Para el primer y segundo puesto en efectivo y el tercero recibirá regalos. Además de medallas y pergaminos para los tres primeros puestos. Es importante destacar que la iniciativa creativa y competitiva fue gracias a Iván Maciel, dirigente deportivo y la comisión directiva de la ASO UH.

En cuanto a las inscripciones se encuentran habilitadas para las tres categorías: femenino, masculino y mixto. El costo será de 100.000 por cada dupla participante. Para mayor información comunicarse con 0974 245 398 con Jhony Carballo y 0986 376785 Sergio Riveros.

Imágenes de la primera edición.jpg

Momentos de la primera edición del torneo.

FOTO: Aracely Alvarenga

Vóley de Playa Granja El Padrino Iván Gregorio Maciel Vóley
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rally paraguay_62844763.jpg
Otros Deportes
Más de 210 mil personas vivieron el Mundial de Rally
El Comité Organizador del ueno Rally del Paraguay 2025 reportó una asistencia de aproximadamente 210.000 espectadores durante toda la semana de competencia, consolidando al evento como el de mayor convocatoria en la historia del deporte motor en Paraguay.
Septiembre 04, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
paraguay futbol de salon_62844777.jpg
Otros Deportes
La Albirroja avanza a las finales del Mundial
La Selección Paraguaya Categoría 13 años, se clasificó al cuadrangular final del Mundial de fútbol de salón que se cumple en Ceará, Brasil.
Septiembre 04, 2025 09:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Gz1XyIqX0AAUiPr.jpg
Otros Deportes
El City vende a Ederson al Fenerbahçe
El Manchester City ha llegado a un acuerdo con el Fenerbahçe para el traspaso de Ederson por 14 millones de euros.
Septiembre 02, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
kngjdfngd.jfif
Otros Deportes
Derlys Ayala, campeón sudamericano 2025
El fondista paraguayo Derlys Ramón Ayala se consagró como campeón sudamericano en la Maratón Internacional de Asunción (MIA) que se cumplió en la Costanera de Asunción.
Septiembre 01, 2025 04:11 p. m.
paraguay c13
Otros Deportes
La Albirroja se alista para el estreno en el Mundial
La Selección paraguaya categoría 13 años de fútbol de salón, debuta este lunes 1 en el Mundial de Brasil.
Agosto 31, 2025 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20250831-WA0029.jpg
Otros Deportes
Arranca el último día de competencia del Rally del Paraguay
Se puso en marcha el tercer y último día del Mundial de Rally del Paraguay con la décimo sexta prueba especial.
Agosto 31, 2025 07:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más