2da. edición del torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino

Esta competencia será imperdible para los amantes del vóley de playa, una disciplina deportiva que se encuentra en pleno auge y con medalla de bronce en los último Juegos ASU2025. El torneo se realizará los días sábado 27 y domingo 28 en la sede social de la Aso UH que cuenta con una amplia instalación con dos piletas habilitadas y diversos espacios verdes para participantes y acompañantes. La Aso está ubicada en Itá Enramada en la ciudad de Asunción, en las calles Hermenegildo Roa y Clementino Ocampos, inmediaciones de la Cervecería Munich de la Avda. Perón.

Cabe mencionar que los tres primeros puestos recibirán premios. Para el primer y segundo puesto en efectivo y el tercero recibirá regalos. Además de medallas y pergaminos para los tres primeros puestos. Es importante destacar que la iniciativa creativa y competitiva fue gracias a Iván Maciel, dirigente deportivo y la comisión directiva de la ASO UH.

En cuanto a las inscripciones se encuentran habilitadas para las tres categorías: femenino, masculino y mixto. El costo será de 100.000 por cada dupla participante. Para mayor información comunicarse con 0974 245 398 con Jhony Carballo y 0986 376785 Sergio Riveros.