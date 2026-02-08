Nacional defiende la cima contra Olimpia

Choque de alto voltaje en Barrio Obrero. Nacional, con puntaje perfecto hasta el momento (9 de 9), recibe en el Arsenio Erico a Olimpia, que viene de ganar la fecha pasada y que buscará una victoria para poder llegar a la cima. Es el partido de la fecha, sin duda.

El equipo de Felipe Giménez viene mostrando un alto rendimiento en las primeras tres fechas y buscará seguir por esa senda, con el histórico Roque Santa Cruz como referencia en ofensiva.

El Decano de Vitamina Sánchez, por su parte, quiere dar el golpe, apostando a un sistema táctico nuevo, con doble 9 arriba (Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz). Hay promesa de buen fútbol.

En cuanto a antecedentes hay que decir que el Tricolor lleva una marcada paternidad sobre Olimpia en los últimos años (10 victorias, 6 empates y 1 derrota en los últimos 17 cruces).