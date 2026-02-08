08 feb. 2026
Torneo Apertura

Nacional defiende la cima contra Olimpia

Nacional y Olimpia prometen altas emociones hoy en la Visera, desde las 20:30 por la fecha 4 del Apertura.

Febrero 08, 2026 08:23 a. m. • 
Por Redacción D10
54787559200_c8297ef2f8_4k.jpg

Jugadores de Nacional y Olimpia se disputan el balón.

Foto: Gentileza

Choque de alto voltaje en Barrio Obrero. Nacional, con puntaje perfecto hasta el momento (9 de 9), recibe en el Arsenio Erico a Olimpia, que viene de ganar la fecha pasada y que buscará una victoria para poder llegar a la cima. Es el partido de la fecha, sin duda.

El equipo de Felipe Giménez viene mostrando un alto rendimiento en las primeras tres fechas y buscará seguir por esa senda, con el histórico Roque Santa Cruz como referencia en ofensiva.

El Decano de Vitamina Sánchez, por su parte, quiere dar el golpe, apostando a un sistema táctico nuevo, con doble 9 arriba (Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz). Hay promesa de buen fútbol.

En cuanto a antecedentes hay que decir que el Tricolor lleva una marcada paternidad sobre Olimpia en los últimos años (10 victorias, 6 empates y 1 derrota en los últimos 17 cruces).

Torneo Apertura Nacional Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
Rubio Ñu y Sportivo Trinidense protagonizan el clásico del barrio Santísima Trinidad este sábado en La Arboleda.
Febrero 07, 2026 05:09 p. m.
 · 
Redacción D10
HAgziLUXMAANQbn.jpeg
Torneo Apertura
El Canario aprovechó los errores
Jorge González analizó la victoria sobre Sportivo San Lorenzo y sostuvo que la clave del partido pasó por capitalizar cada error del rival.
Febrero 07, 2026 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
G_lkyNvXgAEjxIp.jpeg
Torneo Apertura
Rubio Ñu-Trinidense: El Clásico trinidense paraliza al barrio
Tremendo duelo se desarrollará esta tarde en el barrio Santísima Trinidad: el clásico entre Rubio Ñu y Trinidense, vecinos y rivales que comparten en Primera División.
Febrero 07, 2026 08:15 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-02 at 9.11.44 PM.jpeg
Torneo Apertura
2 de Mayo-Cerro Porteño: Por seguir en racha
Cerro Porteño tiene una complicada parada ante el 2 de Mayo, pero quiere cerrar el día como único líder del campeonato.
Febrero 07, 2026 08:06 a. m.
 · 
Redacción D10
sdfsdf.jfif
Torneo Apertura
Segunda victoria al hilo para Ameliano
En el estadio Erico Galeano de Capiatá se vivió un intenso partido entre Luqueño y Ameliano que finalmente terminó con victoria por 1-0 de la V Azulada.
Febrero 06, 2026 10:40 p. m.
Recoleta.jfif
Torneo Apertura
Los errores fatales le costaron el partido a Sanlo; aprovechó Recoleta
Partido para el olvido para San Lorenzo que la primera mitad se fue a vestuario 0-0, y en la complementaria cometió tres errores que le costaron el partido y la cuarta derrota al hilo al recién ascendido.
Febrero 06, 2026 09:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más