Torneo Apertura

Los errores fatales le costaron el partido a Sanlo; aprovechó Recoleta

Partido para el olvido para San Lorenzo que la primera mitad se fue a vestuario 0-0, y en la complementaria cometió tres errores que le costaron el partido y la cuarta derrota al hilo al recién ascendido.

Febrero 06, 2026 09:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta FC sale con tres puntos bien logrados desde el Gunther Vogel.

San Lorenzo se volvió a quedar con las manos vacías, en esta ocasión fue a manos de Recoleta FC que le propinó una paliza (0-3) a base de los errores personales de los rayaditos.

En medio de un intenso clima iniciaron las acciones entre los rayaditos y funebreros. El equipo visitante manejó el trámite del partido durante los 25 minutos, tuvo un par de ocasiones manifiestas para abrir el marcador pero faltó efectividad en la puntada final.

Desde la media hora de juego, el equipo de Sergio Orteman se afianzó en el campo de juego. El equipo rayado comenzó a generar salidas por los laterales para llevar el peligro hacia la portería del Canario. Antes de la finalización de la primera fracción tuvo una chance inmejorable que no supo capitalizar.

EN LA SEGUNDA MITAD. Recoleta FC volvió con todo así como en la primera mitad, pero en esta ocasión sí fue efectivo. A los 50 ' el hábil Wilfrido Báez abrió el marcador, el Canario aprovechó una tiro lateral con picardía para dejar pagar caro a los defensores del Santo que se quedaron dormidos.

Un poco más tarde, a los 67 ' otro grosero error de San Lorenzo permitió que la visita amplíe el marcador. El delantero Aldo González quien ingresó un minutos antes, fue el encargado del segundo grito sagrado. Si el 1-0 fue un duro golpe, el segundo fue un baldazo de agua fría y para mal de males, a los 75 minutos, Mario López anotó un tanto en contra de su valla. En su afán de rechazar el balón hacia la línea de fondo la mandó guardar para el asombro del portero Federico Cristóforo.

El Rayadito ha perdido todos los partidos que juego en su retorno a Primera. Confirma su mal momento y de seguro la dirigencia estará analizando algunas modificaciones para solucionar la situación.

El próximo rival del Rayadito será Guaraní, el encuentro tendrá lugar en La Arboleda, el viernes desde las 18:30. Mientras que el Canario medirá a Luqueño, ese mismo día pero desde las 20:30 en el Ricardo Gregor.

Torneo Apertura
Sergio Órteman realiza el análisis de los juegos del Rayadito
El estratega Sergio Órteman durante la entrevista en Fútbol a lo Grande dio detalles cronológicos de los partidos de San Lorenzo. Recordemos que el Rayadito ha caído en sus tres primeras presentaciones en su retorno a la Primera División.
Febrero 05, 2026 03:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Apertura
Será un clásico especial para Néstor Camacho
El atacante Néstor Camacho, actualmente en filas de Trinidense, señaló este jueves que el clásico ante Rubio Ñu será muy especial, particularmente para él por su pasado en el Albiverde.
Febrero 05, 2026 03:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Apertura
Cambios en la programación de la fecha
La APF informó este jueves modificaciones en el programa de partidos de la fecha 4 y 5 del torneo Apertura.
Febrero 05, 2026 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Apertura
Análisis da la razón al árbitro
VIDEO. Mucha polémica generó el penal sancionado a Luqueño en La Nueva Olla, castigo que fue respaldado en el análisis de la APF.
Febrero 04, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Apertura
Hugo Fernández a la espera de un diagnóstico favorable
Huguito Fernández salió a los 67' con signos de intenso en la zona de la rodilla después de una acción solitaria al ensayar un potente remate. En su reemplazo ingresó Marcelo Fernández. El traumatismo podría ser leve (esguince de rodilla), sin embargo se espera para una evaluación final.
Febrero 03, 2026 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Apertura
Alfredo Aguilar quiso poner nervioso a un astuto Pablo Vegetti
Alfredo Aguilar, portero de Luqueño, quiso poner nervioso a Pablo Vegetti antes de lanzar el penal que terminó en el primer gol del argentino con la camiseta de Cerro Porteño.
Febrero 03, 2026 10:05 a. m.
 · 
Redacción D10
