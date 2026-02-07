Los errores fatales le costaron el partido a Sanlo; aprovechó Recoleta

San Lorenzo se volvió a quedar con las manos vacías, en esta ocasión fue a manos de Recoleta FC que le propinó una paliza (0-3) a base de los errores personales de los rayaditos.

En medio de un intenso clima iniciaron las acciones entre los rayaditos y funebreros. El equipo visitante manejó el trámite del partido durante los 25 minutos, tuvo un par de ocasiones manifiestas para abrir el marcador pero faltó efectividad en la puntada final.

Desde la media hora de juego, el equipo de Sergio Orteman se afianzó en el campo de juego. El equipo rayado comenzó a generar salidas por los laterales para llevar el peligro hacia la portería del Canario. Antes de la finalización de la primera fracción tuvo una chance inmejorable que no supo capitalizar.

EN LA SEGUNDA MITAD. Recoleta FC volvió con todo así como en la primera mitad, pero en esta ocasión sí fue efectivo. A los 50 ' el hábil Wilfrido Báez abrió el marcador, el Canario aprovechó una tiro lateral con picardía para dejar pagar caro a los defensores del Santo que se quedaron dormidos.

Un poco más tarde, a los 67 ' otro grosero error de San Lorenzo permitió que la visita amplíe el marcador. El delantero Aldo González quien ingresó un minutos antes, fue el encargado del segundo grito sagrado. Si el 1-0 fue un duro golpe, el segundo fue un baldazo de agua fría y para mal de males, a los 75 minutos, Mario López anotó un tanto en contra de su valla. En su afán de rechazar el balón hacia la línea de fondo la mandó guardar para el asombro del portero Federico Cristóforo.

El Rayadito ha perdido todos los partidos que juego en su retorno a Primera. Confirma su mal momento y de seguro la dirigencia estará analizando algunas modificaciones para solucionar la situación.

El próximo rival del Rayadito será Guaraní, el encuentro tendrá lugar en La Arboleda, el viernes desde las 18:30. Mientras que el Canario medirá a Luqueño, ese mismo día pero desde las 20:30 en el Ricardo Gregor.