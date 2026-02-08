Directiva auriazul no acepta la salida de Lucas Barrios

Luqueño volvió a caer en el Apertura 2026, en esta ocasión ante su rival directo, Ameliano. Esta fue la tercera derrota al hilo en el campeonato. Recordemos que solo logró imponerse en la fecha inugural ante el 2 de Mayo 2-1.

El DT Lucas Barrios se mostró disconforme con los últimos resultados y tomó la determinación de poner a consideración de la dirigencia su continuidad en el cargo. Sin embargo, la directiva del Auriazul no aceptó la salida del entrenador Barrios.

“Hablé con los muchachos y siento que me quieren mucho, se ve el trabajo realizado. Perdimos por una desatención; ustedes vieron la cantidad de situaciones que tuvimos y no se dio. Solamente tengo palabras de agradecimiento”, señaló en rueda de prensa.

Por otra parte, todos los ojos están sobre el defensor Facundo Wiechniak, el responsable de realizar el penal a favor de la visita. Wiechniak reincide su error, ya que en la fecha anterior (vs Cerro) había cometido también la pena máxima.