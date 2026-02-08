08 feb. 2026
Torneo Apertura

Directiva auriazul no acepta la salida de Lucas Barrios

Durante la rueda prensa, después de la derrota de Luqueño, el estratega manifestó que su cargo está a disposición. En pocas palabras estaba renunciante, sin embargo la dirigencia no dio lugar a lo expresado por el DT.

Febrero 08, 2026 08:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Barrios.jfif

Lucas Barrios (izquierda), no supo asimilar la nueva derrota y prefirió dar un paso al costado. Por su parte el directorio le brinda confianza para seguir en el cargo.

Gentileza Spvo. Luqueño

Luqueño volvió a caer en el Apertura 2026, en esta ocasión ante su rival directo, Ameliano. Esta fue la tercera derrota al hilo en el campeonato. Recordemos que solo logró imponerse en la fecha inugural ante el 2 de Mayo 2-1.

El DT Lucas Barrios se mostró disconforme con los últimos resultados y tomó la determinación de poner a consideración de la dirigencia su continuidad en el cargo. Sin embargo, la directiva del Auriazul no aceptó la salida del entrenador Barrios.

“Hablé con los muchachos y siento que me quieren mucho, se ve el trabajo realizado. Perdimos por una desatención; ustedes vieron la cantidad de situaciones que tuvimos y no se dio. Solamente tengo palabras de agradecimiento”, señaló en rueda de prensa.

Por otra parte, todos los ojos están sobre el defensor Facundo Wiechniak, el responsable de realizar el penal a favor de la visita. Wiechniak reincide su error, ya que en la fecha anterior (vs Cerro) había cometido también la pena máxima.

Sportivo Luqueño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
Rubio Ñu y Sportivo Trinidense protagonizan el clásico del barrio Santísima Trinidad este sábado en La Arboleda.
Febrero 07, 2026 05:09 p. m.
 · 
Redacción D10
HAgziLUXMAANQbn.jpeg
Torneo Apertura
El Canario aprovechó los errores
Jorge González analizó la victoria sobre Sportivo San Lorenzo y sostuvo que la clave del partido pasó por capitalizar cada error del rival.
Febrero 07, 2026 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
G_lkyNvXgAEjxIp.jpeg
Torneo Apertura
Rubio Ñu-Trinidense: El Clásico trinidense paraliza al barrio
Tremendo duelo se desarrollará esta tarde en el barrio Santísima Trinidad: el clásico entre Rubio Ñu y Trinidense, vecinos y rivales que comparten en Primera División.
Febrero 07, 2026 08:15 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-02 at 9.11.44 PM.jpeg
Torneo Apertura
2 de Mayo-Cerro Porteño: Por seguir en racha
Cerro Porteño tiene una complicada parada ante el 2 de Mayo, pero quiere cerrar el día como único líder del campeonato.
Febrero 07, 2026 08:06 a. m.
 · 
Redacción D10
sdfsdf.jfif
Torneo Apertura
Segunda victoria al hilo para Ameliano
En el estadio Erico Galeano de Capiatá se vivió un intenso partido entre Luqueño y Ameliano que finalmente terminó con victoria por 1-0 de la V Azulada.
Febrero 06, 2026 10:40 p. m.
Recoleta.jfif
Torneo Apertura
Los errores fatales le costaron el partido a Sanlo; aprovechó Recoleta
Partido para el olvido para San Lorenzo que la primera mitad se fue a vestuario 0-0, y en la complementaria cometió tres errores que le costaron el partido y la cuarta derrota al hilo al recién ascendido.
Febrero 06, 2026 09:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más