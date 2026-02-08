Libertad vs Guaraní, atractivo duelo en La Huerta

Este será un duelo especial para los legendarios atendiendo que fue precisamente el Guma el que le arrebató el campeonato en el último torneo, tras la victoria. Esa situación permitió que Cerro Porteño sea dueño de la primera ubicación y posteriormente del campeonato.

En cuanto a los resultados inmediatos en el desarrollo de este torneo podemos mencionar que el Repollero viene de caer por 2-1 ante Recoleta, en el estadio Ricardo Gregor.

Mientras que el Cacique en la fecha 3 consiguió una tremenda victoria. Se impuso por 4-0 ante Rubio Ñu, en el estadio Erico Galeano, en Capiatá.

Historial. Los antecedentes entre sí señalan que desde 1906 a la actualidad llevan 295 partidos disputados de los cuales el Repollero ganó 110; el Aurinegro salió victorioso en 88 partidos, y se registraron 97 empates.

Recordemos que Hugo Fernández, el volante gumarelo, se alejará de las canchas por un buen tiempo (seis meses) a raíz de la lesión en la rodilla izquierda.