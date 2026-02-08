08 feb. 2026
Torneo Apertura

Libertad vs Guaraní, atractivo duelo en La Huerta

Desde las 18:30, la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 pondrá frente a frente a dos candidatos al título. El encuentro se disputará en la renovada Huerta de Tuyucuá.

Febrero 08, 2026 08:25 a. m. • 
Por Redacción D10
Lorenzo Melgarejo

Lorenzo Melgarejo, uno de los referentes del Guma.

Foto: Gentileza - Libertad

Este será un duelo especial para los legendarios atendiendo que fue precisamente el Guma el que le arrebató el campeonato en el último torneo, tras la victoria. Esa situación permitió que Cerro Porteño sea dueño de la primera ubicación y posteriormente del campeonato.

En cuanto a los resultados inmediatos en el desarrollo de este torneo podemos mencionar que el Repollero viene de caer por 2-1 ante Recoleta, en el estadio Ricardo Gregor.

Mientras que el Cacique en la fecha 3 consiguió una tremenda victoria. Se impuso por 4-0 ante Rubio Ñu, en el estadio Erico Galeano, en Capiatá.

Historial. Los antecedentes entre sí señalan que desde 1906 a la actualidad llevan 295 partidos disputados de los cuales el Repollero ganó 110; el Aurinegro salió victorioso en 88 partidos, y se registraron 97 empates.

Recordemos que Hugo Fernández, el volante gumarelo, se alejará de las canchas por un buen tiempo (seis meses) a raíz de la lesión en la rodilla izquierda.

Torneo Apertura Libertad Guaraní
