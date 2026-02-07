Menú
07 feb. 2026
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
Rubio Ñu y Sportivo Trinidense protagonizan el clásico del barrio Santísima Trinidad este sábado en La Arboleda.
Febrero 07, 2026 05:09 p. m. •
Por
Redacción D10
Torneo Apertura
Rubio Ñu
Sportivo Trinidense
Redacción D10
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano dan continuidad a la cuarta jornada del Torneo Apertura en el estadio Erico Galeano.
Febrero 06, 2026 05:49 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta: Paso a paso
Sportivo San Lorenzo y Recoleta abren la cuarta fecha del Torneo Apertura en el estadio Gunther Vogel.
Febrero 06, 2026 05:30 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Luqueño ante Ameliano, un apasionante choque
Sportivo Luqueño busca reivindicarse esta noche 20:30 ante Ameliano.
Febrero 06, 2026 07:49 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
San Lorenzo y Recoleta, duelo para ganar confianza
San Lorenzo y Recoleta chocan desde las 18:30 en el Gunther Vogel.
Febrero 06, 2026 07:28 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Árbitros para la cuarta fecha
La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la cuarta fecha del torneo Apertura.
Febrero 05, 2026 07:40 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Sergio Órteman realiza el análisis de los juegos del Rayadito
El estratega Sergio Órteman durante la entrevista en Fútbol a lo Grande dio detalles cronológicos de los partidos de San Lorenzo. Recordemos que el Rayadito ha caído en sus tres primeras presentaciones en su retorno a la Primera División.
Febrero 05, 2026 03:36 p. m.
·
Redacción D10
