07 feb. 2026
Torneo Apertura

Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso

Rubio Ñu y Sportivo Trinidense protagonizan el clásico del barrio Santísima Trinidad este sábado en La Arboleda.

Febrero 07, 2026 05:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Rubio Ñu vs. Sportivo Trinidense

Torneo Apertura Rubio Ñu Sportivo Trinidense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano dan continuidad a la cuarta jornada del Torneo Apertura en el estadio Erico Galeano.
Febrero 06, 2026 05:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta
Torneo Apertura
Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta: Paso a paso
Sportivo San Lorenzo y Recoleta abren la cuarta fecha del Torneo Apertura en el estadio Gunther Vogel.
Febrero 06, 2026 05:30 p. m.
 · 
Redacción D10
gg.png
Torneo Apertura
Luqueño ante Ameliano, un apasionante choque
Sportivo Luqueño busca reivindicarse esta noche 20:30 ante Ameliano.
Febrero 06, 2026 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
recoleta gana_65416485.jpg
Torneo Apertura
San Lorenzo y Recoleta, duelo para ganar confianza
San Lorenzo y Recoleta chocan desde las 18:30 en el Gunther Vogel.
Febrero 06, 2026 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
GLaH3GdXcAAaPia.jpg
Torneo Apertura
Árbitros para la cuarta fecha
La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la cuarta fecha del torneo Apertura.
Febrero 05, 2026 07:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Orteman.jpg
Torneo Apertura
Sergio Órteman realiza el análisis de los juegos del Rayadito
El estratega Sergio Órteman durante la entrevista en Fútbol a lo Grande dio detalles cronológicos de los partidos de San Lorenzo. Recordemos que el Rayadito ha caído en sus tres primeras presentaciones en su retorno a la Primera División.
Febrero 05, 2026 03:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más