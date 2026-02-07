07 feb. 2026
Torneo Apertura

2 de Mayo-Cerro Porteño: Por seguir en racha

Cerro Porteño tiene una complicada parada ante el 2 de Mayo, pero quiere cerrar el día como único líder del campeonato.

Febrero 07, 2026 08:06 a. m. 
Por Redacción D10


Por más. Pablo Vegetti anotó su primer gol con la casaca azulgrana y espera seguir celebrando en esta temporada.

Foto: Daniel Duarte - UH

Cerro Porteño visita hoy, desde las 20:30, al 2 de Mayo por la cuarta fecha del Torneo Apertura, con el objetivo claro de continuar sumando y con la brillante chance de dormir como líder de la clasificación en caso de sumar los tres puntos.

El Ciclón, después su victoria sobre el Sportivo Luqueño, afrontó una semana tranquila, con la buena noticia de la recuperación de Cecilio Domínguez y Gastón Giménez, quienes formaron parte de la comitiva que viajó a Pedro Juan Caballero.

No obstante, Juan Iturbe es la nota negativa del cuadro azulgrana, ya que quedó descartado de este compromiso a raíz de una lesión sufrida en la fecha pasada.

Ante esto, el señalado por el entrenador Jorge Bava para ocupar ese puesto es Gabriel Aguayo. El resto del equipo sería el mismo que paró en la jornada anterior.

Por su parte, el Gallo anda inflado por el gran triunfo obtenido en el juego de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, y la misión es trasladar esa alegría al plano local, donde aún continúa en deuda.

Atendiendo a la seguidilla de partidos que está soportando en el inicio de esta temporada, y también la revancha que sostendrá contra el conjunto peruano en Lima en cuatro días más, el técnico Eduardo Ledesma moverá algunas piezas para dar descanso a varios futbolistas y tener frescura en su onceno.

El conjunto local desea celebrar la primera victoria en el Apertura.

CIFRAS. 14 juegos sin caer tiene el Ciclón en choques ligueros; la última vez fue en la 12ª fecha del Clausura 2025. 3 son los empates registrados entre estos dos conjuntos en el curso anterior, dos de ellos fueron en PJC.

Torneo Apertura Cerro Porteño 2 de Mayo
Redacción D10
