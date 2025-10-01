01 oct. 2025
Copa Paraguay

12 de Octubre clasifica a cuartos de final

El elenco itaugüeño se impuso a Tacuary por 1-0 en Copa Paraguay.

Octubre 01, 2025 06:41 p. m. • 
Por Redacción D10
12 de octubre

Los jugadores itaugueños celebran el pase de ronda.

Foto: Gentileza

El equipo de 12 de Octubre se clasificó a los cuartos de final de la Copa Paraguay, tras eliminar a Tacuary este miércoles.

La victoria del equipo itaugüeño fue por 1 a 0, con anotación de Francisco Pacher al minuto 65 de compromiso, en duelo disputado en la cancha del Independiente de Campo Grande.

El 12 de Octubre aguarda rival en los cuartos de final del torneo, que saldrá del cruce entre Nacional y Sportivo Trinidense, a cumplirse este jueves 2 de octubre desde las 19:00 en el Estadio Gunther Vogel de San Lorenzo.

En la parte alta del cuadro para la llave semifinal, General Caballero aguarda rival del cruce entre Sol de América y Cerro Porteño, apuntando a la ronda final de la competencia.

12 de Octubre Tacuary Copa Paraguay
Redacción D10
