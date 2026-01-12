12 ene. 2026
La Juventus golea al Cremonese y prosigue su escalada

El equipo de Antonio Sanabria cayó estrepitosamente por 5 a 0 contra la Juventus.

Enero 12, 2026 07:33 p. m.
Juventus conservó el cuarto puesto en la Serie A este lunes al imponerse con autoridad por 5-0 al Cremonese y prosigue su resurgimiento de la mano del técnico Luciano Spalletti. En el conjunto de Cremonese, ingresó en el minuto 59 el delantero paraguayo Antonio Sanabria.

Con tres goles de ventaja al descanso, obras de Gleison Bremer (12'), Jonathan David (15') y Kenan Yildiz (35'), un autogol de Filippo Terracciano (48') y un tanto de Weston McKennie (54') en la segunda parte certificaron la quinta victoria en seis partidos de liga para la Juve.

El equipo de Turín queda igualado a 39 puntos con el campeón Nápoles y la Roma, a solo cuatro del líder, el Inter.

Sin embargo, Inter, Nápoles y el segundo clasificado, el AC Milan, tienen un partido menos debido a su participación en la Supercopa de Italia en Arabia Saudí, con esos encuentros programados para miércoles y jueves.

Desde el inicio del partido, la maquinaria bianconera asfixió a su rival, con el dúo Yildiz-Képhren Thuram como auténticos dinamizadores en todos los frentes.

En un tiro libre escorado, el mediapunta turco encontró a Fabio Miletti, cuyo volea fue desviado por Bremer para abrir el marcador.

A continuación, tras un pase perfecto de Thuram al término de una arrancada en solitario de 60 metros, Jonathan David dobló la ventaja.

Los jugadores dirigidos por Davide Nicola encajaron un tercer gol, obra de Yildiz al aprovechar un penalti repelido por el portero (35'), antes de bajar los brazos en una segunda parte en la que la Juve amplió la cuenta gracias a otros dos tantos, uno en propia puerta de Terraciano y otro de McKennie.

Un poco antes, el Génova tomó aire en la zona baja al derrotar 3-0 al Cagliari y se sitúa 15º (19 pts), por delante de su rival, también con 19.

