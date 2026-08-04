12 de Junio mantiene el liderazgo y la pelea por el ascenso es intensa

La fecha 17 del campeonato de la División Intermedia 2026 volvió a demostrar la paridad del torneo y dejó importantes movimientos en la tabla de posiciones, aunque el gran beneficiado terminó siendo 12 de Junio de Villa Hayes, que conservó el liderato pese a igualar 1-1 en su visita a Fernando de la Mora.

El conjunto chaqueño llegó a 37 puntos, producto de 11 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas, manteniendo una ventaja de cuatro unidades sobre su escolta, General Caballero de Juan León Mallorquín, que cumplió con su tarea al derrotar 2-0 a Benjamín Aceval.

Precisamente, la derrota de Benjamín Aceval impidió que el conjunto rojiazul se acercara a la cima y quedó en el tercer lugar con 32 puntos, mientras que Deportivo Santaní sigue firme en la pelea tras superar 1-0 a Encarnación FC, alcanzando las 30 unidades.

En otros resultados de la jornada, Resistencia derrotó 3-1 a Tacuary, Sportivo Carapeguá venció 1-0 a 3 de Noviembre, Paraguarí se impuso 2-1 a Deportivo Capiatá, mientras que Guaireña y Atlético Tembetary igualaron sin goles. Por su parte, Sol de América e Independiente de Campo Grande empataron 1-1 en Villa Elisa.

Con estos marcadores, la tabla comienza a dividir claramente a los equipos que pelean por el ascenso. Sol de América ocupa la quinta posición con 25 puntos, seguido por Resistencia con 24, mientras que Atlético Tembetary, Deportivo Capiatá y Guaireña comparten 23 unidades, manteniéndose expectantes de cualquier tropiezo de los equipos de arriba.

Más atrás aparecen Independiente de Campo Grande y Sportivo Carapeguá, ambos con 22 puntos, seguidos por Fernando de la Mora con 20. En la parte baja de la clasificación, Paraguarí suma 16, Tacuary tiene 15, Encarnación FC acumula 12 y 3 de Noviembre continúa último con apenas 7 puntos.

La atención ahora se traslada a la fecha 18, donde el puntero 12 de Junio afrontará un exigente compromiso frente a Deportivo Santaní, uno de sus principales perseguidores, en un duelo que podría marcar el rumbo de la recta final del campeonato. Por su parte, General Caballero buscará seguir presionando desde atrás cuando visite a Atlético Tembetary, mientras que Benjamín Aceval intentará recuperarse para no perder terreno en la lucha por el ascenso.

Resultados de la fecha 17

General Caballero 2-0 Benjamín Aceval

Fernando de la Mora 1-1 12 de Junio

Guaireña 0-0 Atlético Tembetary

Resistencia 3-1 Tacuary

Deportivo Santaní 1-0 Encarnación FC

Sol de América 1-1 Independiente CG

3 de Noviembre 0-1 Sportivo Carapeguá

Paraguarí 2-1 Deportivo Capiatá

Ruta de juego – Fecha 18

La Jornada 18 se extenderá entre este viernes 7 y el lunes 10 de agosto, con ocho encuentros que pueden marcar un antes y un después en la pelea por los puestos de ascenso a la División de Honor.

La División Intermedia pone en marcha la 18.ª fecha con una jornada que promete partidos determinantes

Viernes 7 de agosto

Independiente vs. Resistencia

Estadio Ricardo Grégor

16:30

12 de Junio VH vs. Deportivo Santaní

Estadio Facundo de León Fossati

19:00 (VAR)

Sábado 8 de agosto

Deportivo Capiatá vs. Sol de América

Estadio Erico Galeano

10:00

Encarnación FC vs, Paraguarí AC

Estadio Villa Alegre

10:00

Domingo 9 de agosto

Benjamín Aceval vs. 3 de Noviembre

Estadio Isidro Roussillón

10:00

Carapeguá vs. Fernando de la Mora

Estadio Municipal de Carapeguá

10:00

Lunes 10 de agosto

Tacuary vs.Guaireña FC

Jardines del Kelito

16:30

Tembetary vs. General Caballero JLM

Estadio Erico Galeano

19:00 (VAR).