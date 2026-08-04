12 de Junio mantiene el liderazgo y la pelea por el ascenso es intensa
La jornada 17 de la División Intermedia 2026 dejó resultados determinantes en la lucha por el ascenso. El líder 12 de Junio rescató un empate como visitante, mientras que General Caballero aprovechó el tropiezo de Benjamín Aceval para acortar distancias.
La fecha 17 del campeonato de la División Intermedia 2026 volvió a demostrar la paridad del torneo y dejó importantes movimientos en la tabla de posiciones, aunque el gran beneficiado terminó siendo 12 de Junio de Villa Hayes, que conservó el liderato pese a igualar 1-1 en su visita a Fernando de la Mora.
El conjunto chaqueño llegó a 37 puntos, producto de 11 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas, manteniendo una ventaja de cuatro unidades sobre su escolta, General Caballero de Juan León Mallorquín, que cumplió con su tarea al derrotar 2-0 a Benjamín Aceval.
Precisamente, la derrota de Benjamín Aceval impidió que el conjunto rojiazul se acercara a la cima y quedó en el tercer lugar con 32 puntos, mientras que Deportivo Santaní sigue firme en la pelea tras superar 1-0 a Encarnación FC, alcanzando las 30 unidades.
En otros resultados de la jornada, Resistencia derrotó 3-1 a Tacuary, Sportivo Carapeguá venció 1-0 a 3 de Noviembre, Paraguarí se impuso 2-1 a Deportivo Capiatá, mientras que Guaireña y Atlético Tembetary igualaron sin goles. Por su parte, Sol de América e Independiente de Campo Grande empataron 1-1 en Villa Elisa.
Con estos marcadores, la tabla comienza a dividir claramente a los equipos que pelean por el ascenso. Sol de América ocupa la quinta posición con 25 puntos, seguido por Resistencia con 24, mientras que Atlético Tembetary, Deportivo Capiatá y Guaireña comparten 23 unidades, manteniéndose expectantes de cualquier tropiezo de los equipos de arriba.
Más atrás aparecen Independiente de Campo Grande y Sportivo Carapeguá, ambos con 22 puntos, seguidos por Fernando de la Mora con 20. En la parte baja de la clasificación, Paraguarí suma 16, Tacuary tiene 15, Encarnación FC acumula 12 y 3 de Noviembre continúa último con apenas 7 puntos.
La atención ahora se traslada a la fecha 18, donde el puntero 12 de Junio afrontará un exigente compromiso frente a Deportivo Santaní, uno de sus principales perseguidores, en un duelo que podría marcar el rumbo de la recta final del campeonato. Por su parte, General Caballero buscará seguir presionando desde atrás cuando visite a Atlético Tembetary, mientras que Benjamín Aceval intentará recuperarse para no perder terreno en la lucha por el ascenso.
Resultados de la fecha 17
- General Caballero 2-0 Benjamín Aceval
- Fernando de la Mora 1-1 12 de Junio
- Guaireña 0-0 Atlético Tembetary
- Resistencia 3-1 Tacuary
- Deportivo Santaní 1-0 Encarnación FC
- Sol de América 1-1 Independiente CG
- 3 de Noviembre 0-1 Sportivo Carapeguá
- Paraguarí 2-1 Deportivo Capiatá
Ruta de juego – Fecha 18
La Jornada 18 se extenderá entre este viernes 7 y el lunes 10 de agosto, con ocho encuentros que pueden marcar un antes y un después en la pelea por los puestos de ascenso a la División de Honor.
La División Intermedia pone en marcha la 18.ª fecha con una jornada que promete partidos determinantes
Viernes 7 de agosto
Independiente vs. Resistencia
Estadio Ricardo Grégor
16:30
12 de Junio VH vs. Deportivo Santaní
Estadio Facundo de León Fossati
19:00 (VAR)
Sábado 8 de agosto
Deportivo Capiatá vs. Sol de América
Estadio Erico Galeano
10:00
Encarnación FC vs, Paraguarí AC
Estadio Villa Alegre
10:00
Domingo 9 de agosto
Benjamín Aceval vs. 3 de Noviembre
Estadio Isidro Roussillón
10:00
Carapeguá vs. Fernando de la Mora
Estadio Municipal de Carapeguá
10:00
Lunes 10 de agosto
Tacuary vs.Guaireña FC
Jardines del Kelito
16:30
Tembetary vs. General Caballero JLM
Estadio Erico Galeano
19:00 (VAR).