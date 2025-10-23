23 oct. 2025
Tenis

Zverev avanza con paso firme a los cuartos de final de Viena

Alexander Zverev, número tres del mundo, venció sin problemas aMatteo Arnaldi (72) por 6-4 y 6-4 en los octavos de final del ATP 500 de Viena, y se enfrentará en la próxima ronda a Tallon Griekspoor (28).

Octubre 23, 2025 03:11 p. m.
TENNIS-ATP-AUT

El alemán continúa avanzando en Viena.

HELMUT FOHRINGER/AFP

Zverev, que fue campeón en la capital austriaca en 2021, no está teniendo un buen cierre de 2025, tras su precipitada derrota en el Masters 1.000 de Shanghái ante el finalista francés Arthur Rinderknech (27) y ante el ruso Daniil Medvedev en el ATP 500 de Pekín en cuartos de final.

Un año con más luces que sombras para el tenista de Hamburgo, que ejerce como segundo favorito en el torneo vienés en un lado del cuadro a priori asequible, y con la vista puesta en el italiano Jannik Sinner, primer cabeza de serie y posible rival en una hipotética final.

Ante Arnaldi hizo los deberes con su saque, con un sólido 90 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y sin ceder ni una sola bola de ‘break’ en el primer set.

Igual de cómodo estuvo en la segunda manga, en la que consiguió una rotura tempranera (tercer juego) para mandar en los siguientes juegos y obligar al italiano a ‘morir’ por cada punto, algo insuficiente ante la solidez del germano, que volvió a cerrar el set con un 6-4.

Su duelo ante Griekspoor en la pista dura cubierta de Viena será este viernes.

Alexander Zverev Tenis
Más contenido de esta sección
Challenger guayaquil.jpg
Tenis
Postergan Challenger de Ecuador por la seguridad de los jugadores
La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) decidió postergar la realización del Challenger ATP Tour de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.
Octubre 17, 2025 09:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Novak Djokovic
Tenis
Djokovic, décima semifinal en Shanghái
Novak Djokovic apartó los contratiempos físicos que sufrió en sus últimos compromisos y tras resolver con soltura el enfrentamiento ante el belga Zizou Bergs (6-3 y 7-5) se situó en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái por décima vez en su carrera.
Octubre 09, 2025 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniil Medvedev
Tenis
Medvedev supera a Tien y llega a cuartos
El ruso Daniil Medvedev superó por primera vez en su carrera al estadounidense Leandre Tien, por 7-6 (8), 6-7 (1) y 6-4, a los calambres que sufrió en el tramo final del segundo set y a los ‘fantasmas’ que con frecuencia le enredan en la pista, y accedió a los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái.
Octubre 08, 2025 05:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Arthur Rindeknech
Tenis
Rinderknech deja Shanghai sin otro favorito: Alexander Zverev
La remontada del francés Arthur Rindeknech ante el alemán Alexander Zverev (4-6, 6-3 y 6-2) contribuyó al descabezamiento de favoritos del Masters 1000 de Shanghai y a la felicidad del galo, por tercera vez en los octavos de final de un torneo de este nivel.
Octubre 06, 2025 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniil Medvedev
Tenis
Medvedev se interpone otra vez en el camino de Davidovich
El ruso Daniil Medvedev se interpuso de nuevo en el camino del español Alejandro Davidovich (6-3 y 7-6(5)) y progresó en el Masters 1000 de Shanghái hacia los octavos de final que disputará ante el estadounidense Learner Tien.
Octubre 06, 2025 01:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Novak Djokovic
Tenis
Djokovic sufre para avanzar a octavos
El serbio Novak Djokovic ganó al alemán Yannick Hanfmann en tres sets (6-4, 5-7 y 3-6), en dos horas y cuarenta y tres minutos, y accedió a octavos de final del Masters 1.000 de Shanghái (China), ronda en la que se medirá al español Jaime Munar.
Octubre 05, 2025 11:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más