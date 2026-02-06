Marcelo Moreno Martins vuelve del retiro y ya tiene nuevo club

El delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, ex Cerro Porteño, decidió salir del retiro y convertirse en nuevo refuerzo de Oriente Petrolero para buscar llegar al repechaje de la Copa del Mundo con la Selección de Bolivia.

El máximo goleador histórico de la selección boliviana retornará al club donde inició su carrera profesional en el año 2003 y lo hará con un plan especial de preparación física, ya que contará con un entrenador personal dedicado exclusivamente a optimizar su rendimiento competitivo.

El “Flecheiro”, que pasó por Cerro Porteño entre el 2022 y 2023, no cobrará ningún sueldo, según informaciones periodísticas.

El anuncio oficial por parte del Oriente Petrolero se estará dando en las próximas horas. Vale recordar que el conjunto albiverde no tengo competencia internacional en esta temporada.

La Selección de Bolivia deberá afrontar el repechaje mundialista al Mundial Norteamérica 2026 en menos de dos meses. El 26 de marzo, La Verde enfrentará a Surinam en Monterrey. De ganar, se medirá con Irak en el mismo estadio, pero el 31 de marzo, ya por el cupo directo al certamen mundial.

El último partido oficial del experimentado delantero boliviano fue hace más de dos años; el 17 de diciembre del 2023 con la casaca de Independiente del Valle del fútbol ecuatoriano.